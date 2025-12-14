Меню
Киноафиша Статьи Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат

Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат

14 декабря 2025 13:46
Кадр из фильма «Оно»

Один роман писатель даже изъял из продажи.

Стивен Кинг — редкий писатель, чьи книги экранизируют почти автоматически. Иногда удачно, иногда — катастрофически. Но в его библиографии есть тексты, к которым киноиндустрии лучше вообще не прикасаться. Не потому что они плохие, а потому что экран им противопоказан. Вот три таких случая.

«Библиотечная полиция»: слишком опасная тема и слишком явные повторы

Эта новелла из сборника «Четыре после полуночи» часто всплывает в разговорах о «забытых» историях Кинга. Но забыли её неслучайно. По сути, это вариация идей «Оно»: монстр, питающийся детским страхом, травма из прошлого, зло в облике «безобидной» фигуры.

Только масштаб куда меньше, а ключевой сюжетный поворот связан с темой насилия над ребёнком. Для кино это почти тупик: слишком тяжело, слишком прямолинейно и неизбежно вызовет сравнения с Пеннивайзом — не в пользу «Библиотечной полиции».

«Бессонница»: роман, утонувший в мифологии

На бумаге «Бессонница» — странная, медитативная и по-своему мощная история о старости, смерти и скрытых механизмах мира. На экране она почти не имеет шансов. Роман слишком плотно завязан на вселенную Кинга, Багрового Короля и «Тёмную башню».

Без знания этого контекста зритель утонет в символах, а с объяснениями фильм превратится в перегруженную энциклопедию. Это тот редкий случай, когда экранизация либо упростит всё до банальности, либо станет непонятной даже фанатам.

«Ярость»: книга, которую сам Кинг отменил

«Ярость» — самый токсичный текст в карьере писателя. История школьного стрелка, рассказанная от его лица, в реальности оказалась слишком опасной. Кинг сам изъял книгу из продажи, узнав, что её цитировали реальные преступники.

В кино эта история выглядела бы не как предупреждение, а как провокация. И здесь даже не вопрос художественных достоинств — это случай, когда авторская ответственность важнее экранизационных амбиций.

Иногда лучший способ сохранить силу истории — не переносить её на экран. И эти три текста Кинга как раз из таких.

Фото: Кадр из фильма «Оно»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
