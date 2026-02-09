Меню
Эти 3 хита все считали достоянием СССР, а они оказались плагиатом с Запада: на списывании попались даже Рязанов и Гайдай

9 февраля 2026 07:00
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Режиссеры, видимо, вдохновились опытом иностранных коллег.

Комедии Гайдая и Рязанова давно стали классикой, которую включают в любой праздник. Но оказалось, что некоторые из этих любимых фильмов имеют неожиданное родство с зарубежным кино. Как минимум три знаменитые советские ленты удивительно похожи на более ранние западные картины.

«Кавказская пленница»

Сюжет фильма неожиданно перекликается с американской лентой 1930 года «Песня мошенников». Действие там тоже происходит на Кавказе, а в центре истории — похищение местной девушки-принцессы разбойником. Даже комичная троица помощников у бандита напоминает наших Труса, Балбеса и Бывалого.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)

Прямых свидетельств, что Гайдай брал за основу именно эту картину, нет. Да и развязки у историй получились разными. В американской версии героиня влюбляется в своего похитителя, а вот Нина из советской комедии предпочла остаться верной себе и своему выбору.

Кадр из фильма «Песня мошенников» (1930)

«Бриллиантовая рука»

Параллели между «Бриллиантовой рукой» и датской комедией «Бей первым, Фредди» 1965 года бросаются в глаза. В обоих случаях заурядный обыватель, оказавшись не в том месте, становится центральной фигурой в криминальной игре с опасными противниками.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)

Вероятно, Леонид Гайдай видел эту работу и почерпнул из неё основную сюжетную завязку и несколько комических положений. Однако советский режиссер полностью изменил исходный материал.

Кадр из фильма «Бей первым, Фредди» (1965)

Его фирменный, ироничный и несколько абсурдный юмор, работа с актёрскими образами и тотальная переработка каждой сцены превратили заимствованный сюжет в совершенно новое, самобытное и куда более масштабное произведение.

«Ирония судьбы»

Проводя параллели между «Иронией судьбы» и американским хитом «Квартира» (1960), нельзя не заметить их общий стержень — один адрес, вокруг которого закручивается вся драматургия. Но на этом сходство заканчивается, уступая место абсолютно разным авторским высказываниям.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)

Эльдар Рязанов создал светлую, почти сказочную историю о волшебстве случайности, способной подарить шанс двум уставшим от одиночества людям. В то время как его заокеанский «собрат» — это циничный и пронзительный взгляд на жертвы, на которые идут люди ради карьеры и социального статуса в каменных джунглях большого города.

Кадр из фильма «Квартира» (1960)

Интересно, что позже западные кинематографисты сняли свой собственный ремейк «Иронии судьбы», позаимствовав у Рязанова ключевые сюжетные повороты.

Фото: Кадры из фильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Квартира» (1960), «Бриллиантовая рука» (1969), «Бей первым, Фредди» (1965), «Песня мошенников» (1930), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
