Эти 3 фильма СССР иностранцы советуют своим друзьям: а ведь даже у нас их смотрели не все

12 марта 2026 07:00
Кадры из фильмов «Планета бурь» (1962), «Война и мир» (1965), «Военно-полевой роман» (1983)

Ленты незаслуженно забыты.  

Советское кино для нас — часть жизни, тёплые воспоминания и цитаты, разобранные на века. Но, оказывается, старые фильмы из СССР с удовольствием смотрят и далеко за пределами бывшего Союза.

Иностранцы не просто знакомятся с ними, а показывают друзьям, передавая эту любовь дальше. Мы нашли три картины, которые особенно полюбились за границей. Что удивительно, в современной России едва ли можно найти много молодежи, фанатеющей от этих работ.

«Планета бурь»

В 1962 году режиссёр Павел Клушанцев отправил советских космонавтов на Венеру в фильме «Планета бурь». Лента получилась настолько убедительной, что разлетелась по миру очень быстро.

Американский продюсер Роджер Корман, известный умением делать деньги из воздуха, выкупил права, перемонтировал картину и выпустил в Штатах под названием «Путешествие на доисторическую планету». В итоге фильм купили для проката 28 стран — редкий случай для советской фантастики.

«Если вам посчастливится наткнуться на этот фильм, забудьте обо всем этом, отбросьте скептицизм и насладитесь этим редким классическим шедевром», — пишут на IMDb.

«Война и мир»

«Война и мир» Сергея Бондарчука вышла в 1965‑м и сразу перешагнула границы. Эпическая история о дворянских семьях, попавших в гущу наполеоновских войн, оказалась понятна без перевода.

Бондарчук выступил сразу в трёх ипостасях — режиссёра, сценариста и исполнителя роли Пьера Безухова. В 1969‑м фильм первым в истории получил «Оскар» как лучший иностранный фильм, открыв советскому кино дорогу на мировой уровень.

«"Война и мир" — потрясающий фильм, и его невозможно превзойти. Бондарчук навсегда займет свое место в истории кинематографа благодаря этой адаптации, режиссуре и актерской игре в данном грандиозном зрелище. Проект входит в мой топ-50 величайших фильмов всех времен, возможно, даже в топ-25, а мне посчастливилось увидеть множество шедевров», — отмечают иностранцы.

«Военно-полевой роман»

Мелодрама Петра Тодоровского «Военно‑полевой роман» рассказывает о любви, которая не утихает даже спустя годы после войны. Солдат Саша и санитарка Люба встречаются снова — и прошлое накрывает с головой.

Фильм оценили не только дома, но и за границей: в 1985‑м он добрался до номинации на «Оскар» как лучший иностранный фильм.

«Актёры великолепны — они отлично справились со своими ролями, показав силу, уязвимость и человечность персонажей в то время, когда все пытались наладить свою жизнь и отчаянно нуждались в том, чтобы не быть одинокими в этот трудный период», — пишут на IMDb.

Фото: Кадры из фильмов «Планета бурь» (1962), «Война и мир» (1965), «Военно-полевой роман» (1983)
Светлана Левкина
