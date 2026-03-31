Эти 3 фильма по своим романам Кинг просто ненавидит: и почти 90 тысяч человек на IMDb считает также

Стивен Кинг — абсолютный чемпион по числу адаптаций своих произведений, однако далеко не каждая из них удостаивается его одобрения. Одни экранизации (скажем, «Побег из Шоушенка» или «Оно») обрели культовый статус, а другие заставляли писателя хвататься за голову.

Ниже — три фильма, которые Кинг не выносит, и причины его неприязни вполне очевидны. Тем более, что судя по рейтингам, зрители думают также.

«Газонокосильщик», 5,5, 42 000 оценок

Представьте себе: вы пишете мрачную историю о демоне, который под видом садовника уничтожает людей с помощью газонокосилки. А Голливуд превращает это в киберпанковое фэнтези — с виртуальной реальностью, кислотными галлюцинациями и безумным ученым

Кинг отрекся от этого фильма еще до его выхода и потребовал вычеркнуть свое имя из финальных титров. Лента собрала кассу, обрела статус культовой для любителей техно-треша — и заслужила пожизненную ненависть автора, а также судебный иск, который он выиграл.

«Возвращение в Салем», 4,3, 5 600 оценок

К оригинальному мини-сериалу «Салемские вампиры» Кинг относится с уважением — это образец жанра, где есть по-настоящему жуткие моменты, вроде сцены с мальчиком-вампиром, царапающимся снаружи в окно. Но продолжение...

Лента 1987 года представляет собой нелепый хоровод событий. Журналист приезжает в город, кишащий вампирами, но вместо леденящего ужаса зрителя ждут унылые разговоры и откровенно дешевые визуальные эффекты. Позже Кинг назвал этот фильм «бесполезным, как любой из сиквелов "Детей кукурузы"».

«Воспламеняющая взглядом», 6,1, 40 000 оценок

Казалось бы, лента с юной Дрю Бэрримор в роли девочки, способной силой мысли вызывать огонь, была обречена на успех. Но не тут-то было...

Кинг сравнил этот фильм с безвкусной столовской едой. Главная претензия писателя — финал. Внятную и продуманную концовку книги заменили на нелепый взрыв, который, кажется, придумали в последнюю минуту перед тем, как включить камеры.