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Киноафиша Статьи Эти 3 фильма по Стивену Кингу сейчас невозможно смотреть: культовый №1 был во всех топах с 286 000 000 долларов сборов

Эти 3 фильма по Стивену Кингу сейчас невозможно смотреть: культовый №1 был во всех топах с 286 000 000 долларов сборов

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Зелёная миля»

Темы и повороты сюжета уже непонятны зрителям.

Творчество Стивена Кинга стало основой для множества удачных экранизаций, но не все фильмы по его произведениям оказались успешными. Даже у самых слабых адаптаций находились поклонники, готовые защищать их.

Однако со временем некоторые картины стало всё сложнее оправдывать из-за того, насколько плохо они «состарились».

«Зелёная миля»

Стивен Кинг положительно отзывался об экранизации Фрэнка Дарабонта, хотя и отмечал, что режиссёр сделал историю более сентиментальной, чем в оригинале.

Картина действительно получилась очень эмоциональной и довольно длинной — 189 минут, хотя роман Кинга далеко не самый объёмный. Однако главная проблема фильма связана с образом Джона Коффи в исполнении Майкла Кларка Дункана.

История строится вокруг распространённого стереотипа о «магическом чернокожем персонаже», чьи сверхъестественные способности помогают измениться другому, «белому герою». Несмотря на свои навыки исцелять людей, Джон практически не имеет собственной линии развития: его образ полностью связан с тюремным надзирателем Полом Эджкомбом.

Именно поэтому «Зелёная миля», несмотря на любовь миллионов зрителей и рекордные сборы, выглядит сейчас куда менее убедительно.

Кадр из фильма «Зелёная миля»

«Газонокосильщик»

С точки зрения самого Стивена Кинга, «Газонокосильщик» — одна из самых неудачных экранизаций его творчества. Фактически фильм использует только название и почти никак не связан с оригинальным рассказом писателя 1975 года.

Из истории о человеке, который случайно нанимает для работы на газоне поклонника дьявола, сделали совершенно другую картину — киберпанковский хоррор о учёном, который использует своего садовника в качестве участника эксперимента с виртуальной реальностью.

Кинг даже подавал иск в суд из-за того, насколько сильно фильм отошёл от его произведения. Сейчас устаревшие спецэффекты делают ленту скучной для просмотра.

Кадр из фильма «Газонокосильщик»

«Худеющий»

Роман «Худеющий» был опубликован Стивеном Кингом под псевдонимом Ричард Бахман. Уже оригинальная история вызывала споры, поскольку это была чёрная комедия с элементами хоррора на опасные темы тела и культурных стереотипов. И фильм не смог справиться с проблемами, заложенными ещё в самой истории.

Главная идея звучит интересно: тучный адвокат получает проклятие и начинает стремительно терять вес. Но в фильме это проклятие накладывает на него представитель цыганской общины, который таким образом мстит за гибель дочери. Сейчас такое отношение к цыганам кажется предвзятым и стереотипным.

Кроме того, история должна была стать острой сатирой на отношение общества к внешности и проблемам восприятия тела. Но вместо этого сюжет просто многократно повторяет представления 1990-х о красоте и весе.

Кадр из фильма «Худеющий»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильмов «Зелёная миля» (1999), «Газонокосильщик» (1992), «Худеющий» (1996)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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