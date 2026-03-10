Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше

Сезон наград выходит на финишную прямую: 15 марта в Лос‑Анджелесе назовут имена новых обладателей «Оскара». Статуэтка, несмотря на все споры вокруг её актуальности, до сих пор остаётся главным призом в мире кино.

Но академики, как всегда, не всесильны — каждый год за бортом оскаровской гонки остаются фильмы, которые этого точно не заслуживают. Вспоминаем три отличных картины 2025 года, которые на «Оскаре» проигнорировали.

«Новая волна», 7,6

Оглядываясь на золотой век французского кино, Ричард Линклейтер снял историю о том, как рождались легенды. В центре — Жан‑Люк Годар, критик, который отчаянно не хочет оставаться просто зрителем. Он чувствует время и своё место в нём, и это толкает его на съёмки «На последнем дыхании».

То, что сегодня кажется классикой, тогда было чистым экспромтом. Съёмки укладывались в три недели, сценарий писался на бегу, а актёры импровизировали, не зная развязки. Эта чёрно‑белая лента Линклейтера — не столько байопик, сколько гимн той безумной творческой энергии. «Оскар» её обошёл стороной — вероятно, для глобальной аудитории она показалась слишком сложной.

«Я ругаюсь», 8,3

Обычный парень из шотландского городка, Джон, ничем не отличался от сверстников — футбол, друзья, мечты о большом спорте. Родители, хоть и не купались в деньгах, делали всё, чтобы у сына было будущее.

Но однажды привычный мир дал трещину. Врачи нашли у мальчика синдром Туретта. Нервные тики, неконтролируемые выкрики, ругань, которую невозможно сдержать, — Джон быстро превратился в изгоя для всех.

«Я ругаюсь» — это не выдумка сценаристов, а история Джона Дэвидсона, человека, благодаря которому Британия в восьмидесятых впервые узнала, что такая болезнь существует. О нём уже снимали документальные фильмы, и появление игровой версии было лишь вопросом времени. Две премии BAFTA — достойная оценка, но до «Оскара» трагикомедия, к сожалению, не добралась.

«Жизнь Чака»,7,5

Земля доживает последние дни. Скандинавия уходит под воду, Калифорния раскалывается, люди массово сводят счеты с жизнью. И посреди всего этого кошмара на билбордах по всему миру появляется одно и то же фото — улыбающийся мужчина в сером костюме.

Подпись под изображением короткая и странная: «Спасибо, Чак!». Никто не знает, что это — глупая шутка или тайное послание. И кто вообще этот Чарльз Кранц, и за что его благодарят?

«Жизнь Чака» — экранизация Стивена Кинга, которая умудряется оставаться светлой и воодушевляющей, даже когда мир вокруг разваливается. Майк Флэнаган снял кино, которое, конечно, не претендовало на главные «Оскары», но оценить работу Тома Хиддлстона академикам, мягко говоря, стоило. Впрочем, без наград фильм не остался — в Торонто ему дали приз зрительских симпатий.