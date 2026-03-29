Киноафиша Статьи Эти 3 фэнтези-сериала задали новый тон жанру, который годами связывали с магией и замками: лучшее, что сняли за 10 лет

Эти 3 фэнтези-сериала задали новый тон жанру, который годами связывали с магией и замками: лучшее, что сняли за 10 лет

29 марта 2026 16:11
Кадр из сериала «Ведьмак»

«Игры престолов» нет в списке, но она и не нужна.

За последнее десятилетие фэнтези на телевидении сильно изменилось. Если раньше жанр ассоциировался в основном с волшебниками, замками и классическими сказочными архетипами, то теперь в нем нашлось место и для ретро-ностальгии, и для семейных историй, и для мрачных миров с большим бюджетом.

И среди всех громких проектов особенно выделяются три сериала, которые действительно повлияли на индустрию.

Очень странные дела — сериал, который стал культурным феноменом

Netflix с этим проектом буквально сорвал джекпот. «Очень странные дела» сумели понравиться сразу нескольким поколениям: взрослые увидели в нем ностальгию по 80-м, а молодые зрители — захватывающую историю о дружбе, монстрах и взрослении.

Но главное даже не это. Сериал доказал, что стриминг способен создавать собственные большие франшизы, а не только покупать чужие хиты. Плюс именно он снова сделал массово популярными Dungeons & Dragons и превратил молодых актеров в настоящих звезд.

Уэнсдей — идеальное перерождение старой франшизы

Кадр из сериала «Уэнсдей»

Сериал Тима Бёртона стал отличным примером того, как можно вдохнуть новую жизнь в уже знакомую историю. Франшиза «Семейка Аддамс» существовала давно, но именно «Уэнсдей» снова сделала ее по-настоящему актуальной.

Дженна Ортега моментально стала новой любимицей публики, а сам сериал ушел далеко за пределы обычного подросткового шоу. Тут сработало все: и мрачная атмосфера, и семейный просмотр, и тот самый вирусный танец, который потом был буквально везде.

Ведьмак — сериал, который изменил разговор об экранизациях

«Ведьмак» стал одним из самых обсуждаемых фэнтези-проектов последних лет. И дело не только в популярности. Именно вокруг него особенно громко зазвучал вопрос о том, насколько бережно нужно относиться к первоисточнику.

Сериал задал более мрачный и жесткий тон для телевизионного фэнтези, а еще показал, насколько фанаты готовы спорить о каждой детали экранизации. Даже со всеми скандалами и сменой актера проект все равно остался одним из самых заметных в жанре.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
