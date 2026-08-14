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Киноафиша Статьи Миядзаки недолюбливает сразу 2 культовых фильма: не поверите, но ему не угодил даже «Властелин колец»

Миядзаки недолюбливает сразу 2 культовых фильма: не поверите, но ему не угодил даже «Властелин колец»

14 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец», «Индиана Джонс»

Признаюсь честно, я с такой стороны на сюжет не смотрела.

Кажется, сложно найти человека, которому не нравятся «Властелин колец» и «Индиана Джонс». Но у Хаяо Миядзаки, похоже, совсем другой взгляд на эти фильмы. Режиссёр критиковал их не за спецэффекты или сюжет, а за то, как они показывают насилие и героев, которые с ним сталкиваются.

Почему Миядзаки не понравился «Властелин колец»

Миядзаки считал, что в подобных историях слишком легко провести границу между «своими» и «врагами». Если персонаж объявлен противником, его гибель уже не воспринимается как что-то особенно важное.

Именно поэтому режиссёр критически относился к «Властелину колец». По его мнению, фильм практически не заставляет зрителя задумываться о судьбе тех, кто оказывается по другую сторону конфликта. При этом он отдельно отмечал, что литературный первоисточник сложнее и неоднозначнее, чем его экранное воплощение.

А что не так с «Индианой Джонсом»?

Кадр из фильма «Индиана Джонс»

К приключениям Индианы Джонса у Миядзаки тоже нашлись претензии. Его смущал сам образ героя — белого мужчины, который путешествует по разным странам, стреляет и расправляется с противниками.

Режиссёр считал странным, когда японские зрители просто наслаждаются подобными приключениями, не задумываясь о том, как устроена история этих фильмов и какую позицию занимает главный герой. Для Миядзаки это было важнее зрелищных погонь, перестрелок и приключений.

Миядзаки просто смотрит на кино иначе

При этом интереснее всего здесь даже не то, что режиссёру не понравились два знаменитых фильма. Миядзаки вообще привык смотреть на кино совсем не так, как массовый зритель.

Его гораздо больше интересуют последствия поступков героев, человеческие чувства и то, что происходит с миром вокруг них, передает Kotaku. Поэтому неудивительно, что привычная для приключенческого кино формула «есть герой, есть враг — значит, врага нужно победить» вызывала у него вопросы.

Можно сколько угодно не соглашаться с Миядзаки, но его позиция объясняет, почему его собственные фильмы устроены иначе. В них редко бывает абсолютно чёрное и белое, а противник далеко не всегда оказывается просто злодеем.

И, возможно, именно поэтому спустя десятилетия его истории продолжают восприниматься совсем не как обычные сказки.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец», «Индиана Джонс»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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