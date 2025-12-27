Меню
«Этерна» и «Фишер. Затмение» — 2 и 3 место в списке разочарований 2025 года: какой сериал россияне прозвали провалом, отдав 1 место?

27 декабря 2025 11:50
Кадр из сериала «Этерна»

Он не плохой. Он просто не оправдал ожиданий.

Еще год назад эти сериалы были на афишах, в рекламе и в разговорах. Их ждали, в них верили, под них покупали подписки. А теперь именно они внезапно оказались в самом неловком списке 2025 года — списке главных разочарований.

В телеграм-канале «Культовые русские сериалы» запустили голосование, где зрители выбирают проект, который больше всего не оправдал ожиданий. И первые результаты уже выглядят как холодный душ для продюсеров и сценаристов.

Кто рухнул больнее всех

Лидером опроса сейчас идет «Метод 3» — у него 25% голосов. Для сериала с таким статусом это почти приговор. От продолжения культового триллера ждали нового уровня, но зрители увидели усталый повтор знакомых ходов. Напряжение ушло, а интрига перестала держать.

Почти вплотную за ним идет «Фишер. Затмение» с 24%. Второй сезон мрачного хита оказался для многих слишком растянутым и перегруженным. Атмосфера осталась, но история, по мнению зрителей, расползлась.

Те, кого тоже не простили

Третье место занимает «Этерна» — 19%. Большое фэнтези снова не смогло стать по-настоящему массовым. Кстати, подробнее о сериале и его сюжетной линии читайте здесь.

Ниже в списке — «Инспектор Гаврилов 2», «Открытый брак 2» и «Хирург», проекты, от которых ждали уверенного продолжения, а получили ощущение, что лучше было остановиться раньше (результаты актуальны на 27 декабря)

Почему этот опрос важен

Это голосование показывает не просто вкусы аудитории, а сдвиг в ожиданиях. В 2025 году зритель больше не прощает слабые сезоны, даже если первый был хитом. Бренд больше не спасает — спасает только сильный сценарий.

Фото: Кадр из сериала «Этерна»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
