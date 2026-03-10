Эта звезда «Секса в большом городе» до последнего отказывалась от роли: «Женская красота имеет срок годности»

Саманта Джонс из «Секса в большом городе» стала для миллионов зрительниц не просто героиней, а настоящим символом свободы. Её острые фразы, смелые наряды и полная независимость от мужских ожиданий вдохновляли и продолжат вдохновлять.

Но парадокс в том, что сама актриса к проекту всегда относилась с прохладой и много раз отказывалась от участия.

Ким Кэтролл в сериале

Ким Кэттролл могла никогда не стать Самантой. Она отказывалась от роли пять раз и подписала контракт последней из всего квартета. Дело было в середине девяностых, когда актрисе уже перевалило за сорок, и она всерьёз сомневалась, что может играть секс‑символа.

«Я чувствовала себя выжатым лимоном. В Голливуде тогда считалось, что женская красота имеет срок годности. Сейчас 40 — это новые 25, а тогда в это никто не верил», — вспоминала она в архивных беседах с репортерами.

Продюсеры, однако, упёрлись и оказались правы. Именно эти сомнения, эта внутренняя борьба с возрастом и стереотипами помогли Кэттролл сделать Саманту живой.

Изменения в сюжете

Кэттролл боролась не только с возрастом, но и со сценарием. В первых версиях Саманта должна была обзавестись детьми — и актриса взбунтовалась. Для неё героиня была воплощением свободы от традиционных женских ролей, а ребёнок в кадре убил бы всю революционность образа.

Продюсеры упирались, но Ким поставила ультиматум. Сценарную линию с материнством вычеркнули. И только тогда актриса согласилась хотя бы прийти на читку.