Дени Вильнев подготовил сюрприз для фанатов «Дюны»: вот кто вернется в третьей части – это неожиданно

Ребекка Фергюсон официально подтвердила своё возвращение в третью «Дюну» Дени Вильнёва. Актриса вновь перевоплотится в леди Джессику — мать Пола Атрейдеса и влиятельную представительницу ордена Бене Гессерит.

Поклонников ждёт сюрприз: развитие её персонажа приобретёт неожиданный поворот.

Ребекка Фергюсон в фильме «Дюна: Часть третья»

Ребекка Фергюсон приоткрыла завесу тайны над третьей «Дюной». Актриса сообщила, что уже завершила съёмки своей роли. Работа заняла так мало времени потому, что её героиню — леди Джессику — ждёт существенное сокращение экранного времени.

Основой для фильма послужил «Мессия Дюны», где у персонажа Фергюсон скромная роль. Сама актриса признаётся: не уверена, что её участие вообще требовалось, но на этом настоял режиссёр Дени Вильнёв.

«Он нашел небольшую идею, которую мы смогли воплотить», — поделилась актриса.

Отдельно Фергюсон отметила сценарий будущего блокбастера. По её словам, адаптировать столь насыщенную книгу было невероятно сложно — в оригинале переплетаются множество сюжетных линий. Вильнёв постарался бережно перенести на экран ключевые моменты, сохранив важные отсылки к литературному источнику.

Сюжет фильма «Дюна: Часть третья»

События третьей «Дюны» перенесут зрителей на двенадцать лет вперёд. После финала второй части Пол Атрейдес, став императором вселенной и супругом принцессы Ирулан, продолжит своё правление. Однако за видимым благополучием скроются интриги — против Пола уже зреет заговор.

В новой главе поклонников ждёт возвращение Чани, а также неожиданное появление Дункана Айдахо. Погибший в первой части герой предстанет в образе клона. Премьера фильма запланирована на декабрь 2026 года.

