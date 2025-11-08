Меню
Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик

Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик

8 ноября 2025 19:06
Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утёсе»

Подтекст у истории очень страшный.

Аниме Хаяо Миядзаки представляют собой удивительное сочетание волшебных приключений и глубоких социальных тем. За внешней простотой сказочных сюжетов скрываются сложные философские идеи, которые поклонники разгадывают годами.

Иногда внимательные зрители обнаруживают в казалось бы безоблачных историях неожиданные отсылки к потустороннему. Даже в таком светлом произведении как «Рыбка Поньо на утёсе» некоторые находят скрытые мотивы, связанные с загробным миром.

Сюжет мультфильма «Рыбка Поньо на утёсе»

История рассказывает о пятилетнем мальчике Сосукэ. Он живет с мамой в доме на самом берегу океана. Однажды он находит в воде необычную золотую рыбку с человеческим лицом. Сосукэ называет ее Поньо и приносит домой.

Вскоре появляется загадочный незнакомец в полосатом костюме. Он оказывается отцом Поньо и забирает дочь обратно в морскую пучину.

Но рыбка уже успела полюбить мир людей. Вопреки воле отца, она решает стать девочкой.

С помощью магии Поньо обретает человеческий облик. Ее превращение вызывает мощное цунами, нарушившее природное равновесие. Юная волшебница поселяется у Сосукэ, однако ее выбор остаться среди людей грозит непредсказуемыми последствиями для обоих миров.

Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утёсе»

Теория о мультфильме «Рыбка Поньо на утёсе»

Согласно фанатской интерпретации, события мультфильма в итоге приобретают мистическое значение. После вызванного Поньо цунами город оказывается под водой. Теория предполагает, что персонажи на самом деле не пережили катастрофу.

Неожиданное исцеление пожилых жителей, которые прежде передвигались в инвалидных колясках, объясняется переходом в иную реальность. Путешествие Поньо и Сосукэ на лодке по затопленным улицам наполняется символическими деталями.

В контексте японской мифологии этот водный путь ассоциируется с рекой Сандзу — местом перехода между мирами, аналогичным греческому Стиксу. Туннель отмечен статуей божества Дзидзо — традиционного защитника душ умерших детей в японской культуре.

Настоящее имя волшебной рыбки, Брунгильда, отсылает к скандинавской мифологии. Как и валькирии, определявшие судьбу павших воинов, Поньо выступает проводником между мирами. Одновременно ее образ перекликается с японскими умибодзу — морскими духами, вызывающими штормы и кораблекрушения.

Затопленный город как загробный мир находит объяснение в японских верованиях. Согласно им, души, о которых некому заботиться после смерти, находят пристанище в морских глубинах. Это придает финальной части истории глубокий подтекст, превращая сказку в мрачную и жуткую картину без всякого хэппи-энда.



Фото: Кадры из мультфильма «Рыбка Поньо на утёсе» (2008)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
