Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эта жестокая теория о «Холодном сердце» заставит по-новому взглянуть на Кристоффа и Свена: хорошо, что детям всего не показали

Эта жестокая теория о «Холодном сердце» заставит по-новому взглянуть на Кристоффа и Свена: хорошо, что детям всего не показали

7 ноября 2025 19:35
Кадр из мультфильма «Холодное сердце»

На Reddit уверены, что герои познакомились при ужасных обстоятельствах.  

За внешней безобидностью классических анимационных историй скрывается пугающие фанатские версии. Интернет-сообщества годами создают альтернативные прочтения, превращая детские сказки в психологические триллеры.

Эти теории находят скрытые смыслы в случайных диалогах и визуальных деталях. Не избежало этого даже «Холодное сердце».

Сюжет мультфильма «Холодное сердце»

В мультфильме рассказывается история принцессы Эльзы, обладающей удивительным даром — она может создавать снег и лед. Во время ссоры с младшей сестрой Анной ее магия выходит из-под контроля и накрывает королевство вечной зимой.

Испуганная собственной силой, Эльза убегает в заснеженные горы. Чтобы исправить ситуацию, Анна отправляется в опасное путешествие. В пути ей помогают обаятельный добытчик льда Кристофф и его преданный олень Свен.

Их ждет множество испытаний — от свирепых снежных бурь до забавных встреч с волшебными существами. Но настоящая сила оказывается не в магии, а в сестринской любви.

Кадр из мультфильма «Холодное сердце 2»

Кристофф и Свен

Отношения Кристоффа и оленя Свена считаются образцом настоящей дружбы. Молчаливый добытчик льда, выросший среди троллей, находит в своем питомце верного собеседника.

Свен отвечает безграничной преданностью и готов делиться даже любимой морковкой. Однако поклонники нашли в этой идиллии тревожные ноты.

Согласно популярной теории на Reddit, Кристофф может быть причастен к гибели матери Свена. Предполагается, что охотники, взявшие мальчика с собой, убили олениху, а ее детеныша подарили юному Кристоффу.

Накидка из оленьей шкуры на плечах героя рассматривается как мрачное вещественное доказательство. Тогда тесная связь между Свеном и Кристоффом выглядит жутко.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сеть слили сюжет «Холодного сердца 3».

Фото: Кадры из мультфильмов «Холодное сердце» (2013), «Холодное сердце 2» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике 36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике Читать дальше 6 ноября 2025
А как вообще Маша попала к Медведю: об этом говорили в мультике, но все уже забыли А как вообще Маша попала к Медведю: об этом говорили в мультике, но все уже забыли Читать дальше 6 ноября 2025
«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов «Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов Читать дальше 8 ноября 2025
Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик Читать дальше 8 ноября 2025
Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно) Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно) Читать дальше 8 ноября 2025
879 892 954 просмотра — и ни одного слова: эту серию «Маши и Медведя» засматривают до дыр даже взрослые (видео) 879 892 954 просмотра — и ни одного слова: эту серию «Маши и Медведя» засматривают до дыр даже взрослые (видео) Читать дальше 7 ноября 2025
В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену Читать дальше 7 ноября 2025
Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь! Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь! Читать дальше 7 ноября 2025
Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Читать дальше 7 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше