Эта жестокая теория о «Холодном сердце» заставит по-новому взглянуть на Кристоффа и Свена: хорошо, что детям всего не показали

За внешней безобидностью классических анимационных историй скрывается пугающие фанатские версии. Интернет-сообщества годами создают альтернативные прочтения, превращая детские сказки в психологические триллеры.

Эти теории находят скрытые смыслы в случайных диалогах и визуальных деталях. Не избежало этого даже «Холодное сердце».

Сюжет мультфильма «Холодное сердце»

В мультфильме рассказывается история принцессы Эльзы, обладающей удивительным даром — она может создавать снег и лед. Во время ссоры с младшей сестрой Анной ее магия выходит из-под контроля и накрывает королевство вечной зимой.

Испуганная собственной силой, Эльза убегает в заснеженные горы. Чтобы исправить ситуацию, Анна отправляется в опасное путешествие. В пути ей помогают обаятельный добытчик льда Кристофф и его преданный олень Свен.

Их ждет множество испытаний — от свирепых снежных бурь до забавных встреч с волшебными существами. Но настоящая сила оказывается не в магии, а в сестринской любви.

Кристофф и Свен

Отношения Кристоффа и оленя Свена считаются образцом настоящей дружбы. Молчаливый добытчик льда, выросший среди троллей, находит в своем питомце верного собеседника.

Свен отвечает безграничной преданностью и готов делиться даже любимой морковкой. Однако поклонники нашли в этой идиллии тревожные ноты.

Согласно популярной теории на Reddit, Кристофф может быть причастен к гибели матери Свена. Предполагается, что охотники, взявшие мальчика с собой, убили олениху, а ее детеныша подарили юному Кристоффу.

Накидка из оленьей шкуры на плечах героя рассматривается как мрачное вещественное доказательство. Тогда тесная связь между Свеном и Кристоффом выглядит жутко.

