Киноафиша Статьи Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней

11 марта 2026 09:25
Кадр из фильма «Батальонъ» (2014)

Актриса рисковала жизнью.

«Батальонъ» Дмитрия Месхиева — военная драма, собравшая десятки наград на российских и международных фестивалях. В её основе реальная история первого женского «батальона смерти», который Мария Бочкарёва сформировала в годы Первой мировой.

Съёмки проходили в условиях, приближённых к боевым, — настолько, что одна из исполнительниц выполняла опасный трюк без дублёрши и в какой‑то момент действительно рисковала жизнью.

Съемки

Подготовка к «Батальону» превратилась в настоящее испытание на прочность. Актрисы, которым предстояло сыграть добровольцев, отправились в тренировочный лагерь на острове Котлин. Там их встречали марш‑броски по грязи, полосы препятствий, рукопашный бой и занятия с оружием — всё по‑настоящему.

Тренировки шли ежедневно, без скидок на погоду и усталость, и без травм не обошлось. Девушки возвращались в гостиницу с синяками, а одна из участниц проекта лишилась зуба.

Самым тяжёлым моментом стал ритуал обривания головы. Для многих актрис это оказалось мощнейшим эмоциональным ударом. Чтобы поддержать их, следом за ними побрились и члены съёмочной группы, включая самого режиссёра.

Кадр из фильма «Батальонъ» (2014)

Мария Аронова в фильме «Батальонъ»

Марию Аронову утвердили на роль Бочкарёвой без проб — случай для большого кино редкий. Продюсер Игорь Угольников, хорошо знавший актрису по театральной сцене, сразу понял: никто другой не справится. Ему нужны были артисты, способные сломать привычные амплуа, и в Ароновой он разглядел не только мощный комедийный дар, но и настоящую драматическую силу.

Харизма, волевые черты лица и огромное желание проявить себя в серьёзном проекте сыграли решающую роль. Актриса не просто оправдала ожидания — она ушла в роль без оглядки, и однажды это чуть не стоило ей жизни. Сцена с поджогом соломы вышла за грань.

«Я ползла в образе, ничего вокруг не замечала. А солому специально обработали горючей смесью, чтобы пламя было ярче. Если бы режиссёр не остановил съёмку в последний миг, я бы оттуда не выбралась», вспоминала она позже.

Фото: Кадры из фильма «Батальонъ» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
