Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно

29 января 2026 19:06
Кадр из сериала «Первый отдел»

«Волчий берег» разочаровал любителей криминальных драм.

Прошлым летом поклонники НТВ особенно ждали премьеру нового процедурала «Волчий берег». Казалось бы, всё есть для успеха: интригующая завязка и звёздный состав. Однако зрители отнеслись к сериалу более чем прохладно, обрушив на него волну критики.

Особенно выделились в потоке недовольства географические ошибки, допущенные создателями. Эти ляпы оказались настолько явными, что пройти мимо них было просто невозможно.

О чем сериал «Волчий берег»

В основе сериала — детективная история, разворачивающаяся в провинциальном посёлке Рыбное под Псковом. Туда приезжает капитан Виктор Новиков после внезапного исчезновения своей невесты. На первый взгляд, это тихое место, однако недавно здесь произошло жестокое преступление.

Местного застройщика ограбили, при этом убили охрану и похитили крупную сумму. Новиков, опытный городской следователь, начинает подозревать связь между этим ограблением и пропажей его возлюбленной. Он решает лично взяться за расследование.

Однако местные жители, в том числе и капитан полиции Казанцев, встречают столичного гостя без особой радости. Становится ясно, что в этом странном посёлке все что-то скрывают, и Новикову предстоит раскрыть не одно преступление, а целую сеть секретов.

Кадр из сериала «Волчий берег»

Мнения зрителей

Критики и зрители единодушно сошлись во мнении. Самой досадной и небрежной ошибкой они посчитали грубый географический ляп.

Герои постоянно упоминают, что находятся в Псковской области. Но по ходу сюжета прямо рядом с ними оказывается граница с Финляндией, чего в реальности быть просто не может.

«Подобный абсурд даже представить трудно», — пишут недоумевающие комментаторы.

Что добавляет иронии, так это то, что снимали сериал вовсе не в Псковской области, а в Вологодской. Съёмочная группа работала на берегах Рыбинского водохранилища.

Зрители также обратили внимание и на другие сюжетные нестыковки. Многих смутили моменты, связанные с логикой работы правоохранительных органов.

«Как Казанцев вообще может служить в полиции, если его дочь была замужем за вором в законе? Такого просто не может быть», «Или вот — перевели заключённого по кличке Пан из колонии сразу в СИЗО из-за драки. Сразу бы домой отпустили, чего уж, раз так наказание смягчают», «Лучше бы "Первый отдел" на повтор поставили, а то это просто стыд», — удивились в Сети.

Фото: Кадры из сериалов «Волчий берег», «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
