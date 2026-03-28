Эта замена «Офиса» от Amazon уже восхитила фанатов: такого не было 10 лет

На Prime Video стартовал комедийный сериал «Быть присяжным» — проект создателей «Офиса». Во втором сезоне действие перемещается из зала суда в офис обычной американской компании.

Главный герой Энтони устраивается на работу на фабрику и вместе с коллегами отправляется на корпоративный выезд. Только он не в курсе, что всё вокруг — спланированная постановка, а все его новые знакомые — профессиональные актёры. Энтони остаётся единственным, кто не знает правды.

С момента финала «Офиса» минуло больше десяти лет, но зрители до сих пор скучают по той особой атмосфере корпоративной неловкости — бесконечным неудачным шуткам, вечно ломающейся оргтехнике и эксцентричным выходкам начальника. Хотя возвращения сериала в классическом виде не планируется, телевидение нашло иной способ восполнить эту ностальгию.

«Быть присяжным» воссоздаёт знакомую стилистику псевдодокументальной комедии, но с одной важной особенностью: в центр поставлен реальный человек, который и понятия не имеет, что участвует в шоу.

Создатели сериала те же, что работали над «Офисом», и это заметно по тому, как выписаны персонажи. Так, Дагги — наследник семейного бизнеса, который вот-вот займёт кресло гендиректора. Он имеет безудержную энергию Энди Бернарда, но при этом напрочь лишён способности к самоанализу.

А Кевин — менеджер по персоналу, который искренне желает всем добра, но при этом излучает ту самую неловкость, что когда-то делала Майкла Скотта столь уникальным.

Первый сезон «Быть присяжным» разворачивался в зале суда. Перенос действия во втором сезоне в среду клерков превращает проект в идейного преемника «Офиса».