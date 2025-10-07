Меню
Эта загадка не дает покоя зрителям уже 16 лет: откуда взялась курица в фильме «Мальчишник в Вегасе»

7 октября 2025 12:48
Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

В ленте это никак не объяснили.

В некоторых картинах часто встречаются таинственные символы, неочевидные метафоры и зашифрованные послания. Однако далеко не каждая загадка является плодом режиссёрского замысла. Порой зрительские вопросы остаются без ответа из-за сценарных недоработок.

Яркой иллюстрацией этого феномена служит культовый «Мальчишник в Вегасе». Даже спустя годы поклонники ломают голову над одним абсурдным эпизодом с участием животного, появление которого в сюжете не поддаётся никакой логике.

Откуда в номере курица?

В знаменитой комедии Тодда Филлипса трое друзей — осторожный Стю, циничный Фил и эксцентричный Алан — организуют незабываемый мальчишник для жениха Дага. Утро после бурной вечеринки преподносит им шок: полностью разгромленный номер, свирепый тигр в ванной и таинственное исчезновение самого виновника торжества.

Постепенно герои восстанавливают мозаику безумной ночи: им удалось не только похитить хищника у Майка Тайсона и обзавестись связями с местной мафией, но и женить застенчивого Стю на обаятельной стриптизёрше. Кажется, все загадки находят разгадку, когда Алан обнаруживает фотоаппарат с доказательствами их похождений.

Однако одна деталь остаётся совершенно необъяснимой — откуда в номере взялась живая курица? На фоне тигра, перестрелок и подпольной свадьбы это кажется незначительным пустяком, но загадку не отменяет.

Кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе»

Мнения зрителей

А у зрителей свои предположения насчет того, откуда появилось животное в номере персонажей.

«Курицу купили, чтобы кормить тигра», «Курица— это довольно традиционный подарок "с приколом" на каких-нибудь дурацких конкурсах. Они похоже знатно погуляли, поучаствовали во всем подряд. Вот и традиционная курица», — отметили комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каком отеле в каком отеле происходит действие фильма.

Фото: Кадры из фильма «Мальчишник в Вегасе» (2009)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
