Эта загадка мучила всех зрителей «Черного телефона 2»: что шепнула Гвен своему брату Финни в финале

16 ноября 2025 13:46
Кадр из фильма «Черный телефон 2»

Некоторые посчитали сцену намеком на триквел.

В нашумевшем хорроре «Чёрный телефон 2» зрителей особенно заинтриговал финальный эпизод. В последних кадрах Гвен тихо прошептала что-то своему брату Финни.

Эта сцена долго оставалась загадкой для поклонников фильма. И только сейчас актер, исполнявший главную роль, наконец раскрыл секрет того момента.

Что шепнула Гвен

В финале картины Гвен и Финни наконец побеждают Похитителя. Девочка получает шанс поговорить с погибшей матерью, после чего подбегает к брату и тихо произносит неразборчивые слова.

Эта сцена породила множество догадок среди поклонников. Многие предполагали, что ее фраза может содержать намек на возможный сиквел.

Однако актер Мэйсон Теймс, сыгравший Финни, внес ясность. Он объяснил, что в сцене не было заготовленной реплики.

«Мне нравится, что это просто оставили на усмотрение публики. Не было никаких особенных фраз, поэтому я мог просто представить, что именно Финни нужно было услышать в этот момент и сыграть это», — поделился Теймс.

Кадр из фильма «Черный телефон 2»

Финал «Черного телефона 2»

На этот раз злодей возвращается не в человеческом облике, а в форме призрака, существующего по законам сновидений. Его сущность теперь неразрывно связана с кошмарами Гвен.

Становится понятно, что сила призрака питается энергией трагедии, случившейся в детском лагере. Именно там он когда-то лишил жизни троих мальчиков.

Тайна и скрытые тела жертв дают ему могущество. Пока преступление не раскрыто, призрак продолжает угрожать новым детям.

Гвен, Финни и их друг Эрнесто по видениям девочки находят место захоронения. Обнаружив останки, они освобождают души погибших.

Одолев маньяка и в реальности, и в мире снов, герои лишают его сверхъестественной силы. Когда души обретают покой, связь Похитителя с миром обрывается.

Для Гвен и Финни эта победа особенно важна. Они узнают, что их мать Хоуп обладала экстрасенсорными способностями, как и Гвен. Она работала в том самом лагере и стала одной из ранних жертв маньяка.

В финале Гвен наконец получает шанс попрощаться с матерью через магический телефон.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2».

Фото: Кадры из фильма «Черный телефон 2» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
