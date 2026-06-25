Эта задачка с ведрами в «Сокровищах императора» заставила взрослых рыдать, а школьники решают ее за пару минут — попробуйте и вы

Многие зрители десятого выпуска «Сокровищ императора» наверняка были уверены, что испытание с вёдрами — одно из самых сложных за весь сезон. Ещё бы: взрослые люди ломали голову, теряли драгоценное время и в итоге получали штрафные минуты. Но самое забавное заключается в том, что подобные задачи регулярно встречаются в школьных олимпиадах по математике.

Испытание, которое остановило участников

По условиям задания участникам нужно было разделить воду из полного 10-литрового ведра так, чтобы в двух ёмкостях — на 10 и 7 литров — оказалось ровно по 5 литров воды. В распоряжении команд были всего три ведра: на 10, 7 и 3 литра.

На бумаге всё выглядит довольно просто. На практике же многие участники быстро поняли, что интуиция здесь не работает. В шоу с заданием не справились сразу две команды — Виктория Дайнеко и Беркели Овезов, а также участники зелёной команды Артем Качер и Миша Марвин. Ошибка стоила им двадцати штрафных минут, а Виктория и вовсе разрыдалась из-за провала.

Почему взрослые застряли на простой задаче

Главная ловушка подобных головоломок заключается в том, что люди пытаются найти быстрый ответ. Вместо последовательных действий большинство начинает переливать воду хаотично, надеясь случайно выйти на правильный результат.

Школьники же обычно подходят к таким заданиям иначе. На олимпиадах их учат разбивать решение на этапы и последовательно отслеживать объём воды в каждой ёмкости. Поэтому задачи с вёдрами, монетами или весами для них давно стали привычной тренировкой логики.

Не всё так просто, как кажется

Именно поэтому испытание вызвало такую бурную реакцию у зрителей. Со стороны кажется, что решить его можно за минуту. Но стоит самому взять листок бумаги и попробовать найти правильную последовательность действий, как уверенность быстро исчезает.

Неудивительно, что многие поклонники шоу после выпуска устроили домашнюю проверку своим родственникам и друзьям. И оказалось, что справляются далеко не все.

Так какой же ответ?

Если коротко, нужно последовательно переливать воду между вёдрами на 10, 7 и 3 литра так, чтобы в финале получить по 5 литров в 10-литровом и 7-литровом ведре. Именно это решение школьники обычно находят за несколько минут, а взрослые порой ищут гораздо дольше.