Эта ужасающая теория о герое «Офиса» делает культовый ситком триллером: от того, что он сделал, побегут мурашки

2 сентября 2025 21:31
Кадр из сериала «Офис»

У персонажа возможно есть немало тайн.

После девяти сезонов «Офиса» для многих зрителей может стать шоком то, что долгоиграющий ситком NBC вовсе не был юмористическим проектом, а скорее детективом. Это убеждение основано на одной конкретной сюжетной линии, которая началась в шестом сезоне и продолжалась до конца сериала.

Скрэнтонский душитель впервые упоминается в двухсерийном эпизоде, вышедшем в конце шестого сезона. С тех пор фанаты «Офиса» предполагали, что обвиненный и осужденный за убийства Джордж Ховард Скаб на самом деле невиновен. И якобы Тоби, который стал одержим этим делом, и был настоящим маньяком.

Другие указывали на Крида, памятуя о его сомнительном прошлом. Однако один пользователь Reddit выдвинул третьего потенциального подозреваемого — Энди Бернарда — и доказательства, которые он собрал, впечатляют.

Проблемы с гневом

Большая часть этой мрачной теории построена на предпосылке, что Энди страдает диссоциативным расстройством личности. На протяжении «Офиса» герой просит называть его то Энди, то Эндрю, то Дрю.

А первые шесть лет жизни его вообще звали Уолтер Бейнс Бернард-младший, пока родители не лишили его этого имени и не отдали новорожденному брату, который, по их мнению, лучше представлял фамилию семьи.

В нескольких эпизодах зрители видят, как Энди жестоко реагирует даже на незначительные шутки. В одной из сцен он даже пробивает дыру в офисной стене, что привело его к принудительному курсу управления гневом. Во время увольнения он бросает стул, разбивает картину и снова оставляет отверстие в стене.

Скрытые улики

Первое упоминание о Скрэнтонском душителе исходит от самого Энди, когда он показывает газету со статьей в кадре. А еще подозрения зрителей вызывала спешка, с которой герой избавлялся от своей машины. Он продал ее Дуайту по цене значительно ниже рыночной.

А когда Энди узнал, что коллега перепродал авто, то очень встревожился. Видимо он не только стремился избавиться от машины, но был и озабочен тем, куда она попадет. Возмжно там остались улики.

Кадр из сериала «Офис»

Навыки сталкера

После продажи своей машины Энди покупает гибридное авто Prius. Новый транспорт помогает ему следить за Дуайтом, чтобы уличить его в интрижках с Анджелой. Герой подчеркивает, что машина может двигаться бесшумно.

А в 8 серии 7 сезона Энди и его коллеги наблюдают по ТВ, как предполагаемый Скрэнтонский душитель удирает от полиции на трассе.

«Бьюсь об заклад, он сейчас мечтает о гибриде», — как бы ненароком говорит Бернард.

Конечно, нет неопровержимых доказательств, которые определенно доказывают, что Энди и есть Скрэнтонский душитель. Но на Reddit уже точно уверены, что авторы «Офиса» на это и намекали.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему из культового «Офиса» в спин-офф взяли только одного героя.

Фото: Кадры из сериала «Офис»
Светлана Левкина
