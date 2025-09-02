Эта ужасающая теория о герое «Офиса» делает культовый ситком триллером: от того, что он сделал, побегут мурашки

После девяти сезонов «Офиса» для многих зрителей может стать шоком то, что долгоиграющий ситком NBC вовсе не был юмористическим проектом, а скорее детективом. Это убеждение основано на одной конкретной сюжетной линии, которая началась в шестом сезоне и продолжалась до конца сериала.

Скрэнтонский душитель впервые упоминается в двухсерийном эпизоде, вышедшем в конце шестого сезона. С тех пор фанаты «Офиса» предполагали, что обвиненный и осужденный за убийства Джордж Ховард Скаб на самом деле невиновен. И якобы Тоби, который стал одержим этим делом, и был настоящим маньяком.

Другие указывали на Крида, памятуя о его сомнительном прошлом. Однако один пользователь Reddit выдвинул третьего потенциального подозреваемого — Энди Бернарда — и доказательства, которые он собрал, впечатляют.

Проблемы с гневом

Большая часть этой мрачной теории построена на предпосылке, что Энди страдает диссоциативным расстройством личности. На протяжении «Офиса» герой просит называть его то Энди, то Эндрю, то Дрю.

А первые шесть лет жизни его вообще звали Уолтер Бейнс Бернард-младший, пока родители не лишили его этого имени и не отдали новорожденному брату, который, по их мнению, лучше представлял фамилию семьи.

В нескольких эпизодах зрители видят, как Энди жестоко реагирует даже на незначительные шутки. В одной из сцен он даже пробивает дыру в офисной стене, что привело его к принудительному курсу управления гневом. Во время увольнения он бросает стул, разбивает картину и снова оставляет отверстие в стене.

Скрытые улики

Первое упоминание о Скрэнтонском душителе исходит от самого Энди, когда он показывает газету со статьей в кадре. А еще подозрения зрителей вызывала спешка, с которой герой избавлялся от своей машины. Он продал ее Дуайту по цене значительно ниже рыночной.

А когда Энди узнал, что коллега перепродал авто, то очень встревожился. Видимо он не только стремился избавиться от машины, но был и озабочен тем, куда она попадет. Возмжно там остались улики.

Навыки сталкера

После продажи своей машины Энди покупает гибридное авто Prius. Новый транспорт помогает ему следить за Дуайтом, чтобы уличить его в интрижках с Анджелой. Герой подчеркивает, что машина может двигаться бесшумно.

А в 8 серии 7 сезона Энди и его коллеги наблюдают по ТВ, как предполагаемый Скрэнтонский душитель удирает от полиции на трассе.

«Бьюсь об заклад, он сейчас мечтает о гибриде», — как бы ненароком говорит Бернард.

Конечно, нет неопровержимых доказательств, которые определенно доказывают, что Энди и есть Скрэнтонский душитель. Но на Reddit уже точно уверены, что авторы «Офиса» на это и намекали.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему из культового «Офиса» в спин-офф взяли только одного героя.