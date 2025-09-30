Меню
Эта теория меняет все во вселенной «Чужого»: в Сети нашли доказательства того, что корабли Инженеров — живые

30 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма «Прометей»

Устройства ведут себя странным образом.

С первого взгляда идея, будто гигантские корабли «джаггернауты» во вселенной «Чужого» являются живыми существами, кажется фантастической. Но если присмотреться к фильмам повнимательнее, эта мысль уже не кажется такой уж безумной.

Даже «Дереликт» совсем не похож на творение инженеров-механиков. Скорее, это напоминает анатомию неведомого огромного организма. Перегородки кажутся смутно похожими на сухожилия и ребра. И это неслучайно.

Описание «джаггернаутов»

В романизации фильма «Чужой» командир Даллас описывает «Дереликт» удивительной фразой — он говорит, что корабль будто «вырастили», а не построили. Эту мысль идеально отразил художник Гигер. Он сам называл свое творение «кораблем из костей», представляя его как архитектуру из плоти и хитина.

В самом фильме есть красноречивая деталь. Осматривая кабину, Даллас находит мертвого пилота и замечает: «Кажется, он сросся с креслом». Эта фраза — ключ к разгадке. Пилот и корабль были единым целым.

Реакция на музыку

Есть и доказательства этой теории. В «Прометее» зрители видят, как Инженер пробуждает корабль, играя на особой флейте. Музыка здесь — это язык, понятный только живому существу.

В этой вселенной синтетикам изначально запрещено создавать музыку — она считается прерогативой настоящего разума. Но Дэвид нарушает этот запрет, с одержимостью осваивая флейту. Возможно, он стремится не просто к творчеству, а к тому, чтобы научиться управлять таинственными кораблями.

Кадр из фильма «Прометей»

Реакция на черную слизь

Одним из самых ярких доказательств того, что корабли Инженеров — живые, стала их реакция на чёрную слизь в фильме «Чужой: Завет». Этот патоген, как пояснял Ридли Скотт, уничтожает любую сложную биологическую жизнь. После его распыления на Планете 4 погибает всё живое, кроме растений.

И корабль Дэвида вскоре терпит крушение. Это выглядит не как простая поломка, а как гибель заражённого организма.

В финале «Прометея» корабль, падая на планету, издаёт глубокие стоны. Это не просто шум двигателей, а самые настоящие предсмертные крики живого существа.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Чужой: Земля».

Фото: Кадры из фильма «Прометей» (2012)
Светлана Левкина
