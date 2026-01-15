Эта советская комедия — настоящий символ Старого Нового года: но сейчас про нее все забыли

В топах она не лидирует.

Старый Новый год отмечают гораздо меньшее количество людей. Но есть семьи, где этот праздник — повод собраться за одним столом и провести время в теплой обстановке под любимые фильмы.

И недавнее исследование сервиса «Кион» и компании Brand Analytics показало, что чаще всего ищут на ТВ зрители на этот праздник.

«Старый Новый год»

В Сети давно считают фильм «Старый Новый год» символом уютного праздника. Это советская комедия о двух семьях, которые только что заселились в одну новостройку.

С одной стороны лестничной площадки живут интеллигентные Полуорловы, с другой — представители рабочего класса Себейкины.

Пётр Полуорлов, пребывая в скверном настроении, высказывает домашним всё, что думает, и громко хлопает дверью. Его тезка и сосед, Пётр Себейкин, в этот момент тоже разругался с женой и вышел из дома, не попрощавшись.

Два недовольных жизнью Петра встречаются на улице. Они не теряют времени зря и быстро находят утешение в дружеской компании. Так начинается их совместное приключение, которое обещает сделать наступающий Старый Новый год по-настоящему незабываемым.

Топ фильмов

Несмотря на свою популярность, «Старый Новый год» по телевизионным рейтингам всё-таки отстаёт от проверенной временем праздничной классики. Абсолютным чемпионом в этот вечер, как и много лет подряд, остаётся «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Рядом с ней в эфирной ротации уверенно держатся другие народные комедии. Это неувядаемый «Иван Васильевич меняет профессию», душевные «Девчата» и остроумная история «Джентльмены удачи». Также зрители регулярно выбирают для семейного просмотра лиричный «Служебный роман».

Среди музыкальных фильмов безоговорочными фаворитами являются волшебные «Чародеи» и искромётная «Карнавальная ночь». А в категории анимации лидирует ностальгическая «Зима в Простоквашино».

Получается, что программа на Старый Новый год практически зеркально отражает набор лент главной ночи года.

