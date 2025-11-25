Меню
Эта скрытая деталь в «Порко Россо» полностью меняют сюжет: Миядзаки неслучайно показал связь героя с самолетом

25 ноября 2025 11:50
Кадр из мультфильма «Порко Россо»

Акцент в картине имеет глубокий смысл.

Среди сокровищ студии Ghibli есть и менее известные работы, незаслуженно оставшиеся в тени. «Порко Россо» — как раз такая история. Этот мультфильм Хаяо Миядзаки не стал массовым хитом, но обладает особым шармом.

В нём скрыто множество тонких деталей, которые раскрываются при внимательном просмотре. Эти нюансы могут полностью изменить восприятие картины, открыв глубину, недоступную при первом знакомстве. Именно поэтому «Порко Россо» заслуживает второго шанса от зрителей.

Порко и его самолет

Порко летает исключительно на своем красном самолете — модели еще довоенных времен. Даже когда самолет оказывается сбит, пилот не рассматривает более современные варианты. Для него это не вопрос выгоды или практичности.

Кадр из мультфильма «Порко Россо»

Смысл самолета для Порко

Для Порко его красный самолёт — не просто машина, а связь с прошлым. Он символизирует ту чистую любовь к небу, которую герой испытывал до войны. Тогда полёты были искусством, а не смертельным ремеслом.

Война всё изменила, превратив самолёт в орудие смерти. Порко, переживший гибель друзей, видит только в своей машине последний островок стабильности.

«В мире, где все рухнуло, этот самолёт остаётся единственным напоминанием о том, кем он был раньше», — пишет автор Дзен-канала «By A.G. | кинематограф».

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадры из мультфильма «Порко Россо» (1992)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
