Киноафиша Статьи Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь»

Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь»

5 октября 2025 16:40
Кадр из сериала «Игра престолов»

Хотя битва с ходоками могла бы переплюнуть этот успех.

Прошло почти десять лет с момента выхода шестого сезона «Игры престолов», но эпизод «Битва бастардов» до сих пор считается эталоном для всех военных сцен на телевидении. Режиссёр Мигель Сапочник и сценаристы создали не просто сражение — они превратили экран в бурлящее поле хаоса, страха и грязи.

Это была не фэнтезийная битва ради эффекта — это была война, в которой не было героизма, только мясорубка и пыль.

Уникальность «Битвы бастардов»

Противостояние Джона Сноу и Рамси Болтона стало кульминацией многолетней истории унижения, боли и мщения. Но зрителей потрясла не только сама победа, а то, какой ценой она далась. Камеры не летали над полем, как в исторических фильмах, а стояли буквально между телами — зритель дышал одной грязью с солдатами.

Как создавали эпизод, изменивший телевидение

Съёмки длились почти месяц — с сотнями статистов, десятками лошадей и четырьмя съёмочными группами. Вдохновением послужила битва при Каннах времён Пунических войн, где Ганнибал окружил римлян, а также работы Акиры Куросавы, прежде всего «Ран». Но главная задача стояла не в том, чтобы показать масштаб — а в том, чтобы передать ощущение безысходности.

Чтобы добиться эффекта массы и хаоса, 500 статистов «умножили» с помощью CGI, но всё остальное — реальность: удушающая толпа, страх в глазах актёров, ощущение замкнутого пространства. Кит Харингтон вспоминал, что сцена, где Джон задыхается под телами мёртвых, была для него «почти физически невыносимой». Это — метафора самого выживания.

Война без героев

В «Битве бастардов» нет торжественных моментов. Когда Санса приводит армию, зритель испытывает не восторг, а облегчение от того, что кошмар наконец закончился.

Здесь нет пафоса — только цена победы, выраженная в тысячах безымянных тел, разбросанных по снегу. Даже благородный Джон Сноу выглядит не как герой, а как человек, едва выбравшийся из ада.

Почему «Битва бастардов» — вершина «Игры престолов»

Эпизод получил шесть «Эмми» и стал символом высшего класса постановки. Он доказал, что телевидение способно конкурировать с кино не спецэффектами, а эмоцией. Здесь каждая стрела и каждый удар меча имеют вес.

На фоне скандального восьмого сезона именно этот эпизод остался напоминанием, каким совершенством могла быть «Игра престолов». Сцена битвы у Винтерфелла до сих пор остаётся эталоном — не только по технике, но и по честности.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
