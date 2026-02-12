Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы

Второй сезон «Фоллаута» подошёл к концу, и зрители остались с целым ворохом вопросов. Создатели явно не жалели мясорубки: взрывы голов, кровожадные когти смерти, расправа над раднасекомыми и даже камео супермутантов.

Картинка вышла плотной, местами жутковатой, но безумно увлекательной. Хорошая новость в том, что третий сезон уже официально анонсирован, и приступать к нему создатели планируют совсем скоро — через пару месяцев.

А пока у нас есть время оглянуться назад и присмотреться к тому, что зрители приняли не так тепло. Судя по оценкам на IMDb, самым слабым звеном второго сезона стала именно вторая серия.

Эпизод под названием «Золотое правило» получил от аудитории наименьший балл. В нём в сюжет снова вплетается Максимус, который в первой серии отсутствовал.

Вторая серия завершается сразу на нескольких напряжённых нотах. Люси попадает в лапы Легиона, Максимус оказывается в эпицентре назревающей гражданской войны, а Норм впервые в жизни выбирается на поверхность.

Событий много, герои разбегаются по разным углам карты, и каждый теперь тянет свою личную историю. Фракции окончательно обозначают позиции, персонажи второго плана внезапно обрастают собственными драматическими арками.

Но зрителей смутило другое. Всё это великолепие работает как... пролог. Серия ощущается не самостоятельным эпизодом, а затянувшимся «хвостом» пилота. В результате при всей насыщенности «Золотое правило» получило от аудитории всего 7,7 балла (общий рейтинг сериала 8,3, оценка лучшей серии 8,9). Это эпизод, в котором всё вроде бы происходит, но ничего фактически не случается.