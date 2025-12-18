Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой

Сериал «Метод», третий сезон которого сейчас идет на экранах и собирает противоречивые отзывы, рождался в непростых условиях. Исполнитель главной роли Константин Хабенский настолько оказался предан делу и образу, что не готов был отменять съемки даже по причине болезни.

В результате одна из ярких сцен сериала была создана в тот момент, когда актер едва стоял на ногах.

Константин Хабенский в сериале «Метод 3»

Константину Хабенскому пришлось выйти на съёмочную площадку в состоянии, которое обычно отправляет человека в постель. Актер снимал натурную сцену в Петербурге, когда у него была температура около 40 градусов.

Продюсеры предложили ему либо отменить съёмку, либо переписать эпизод для работы в павильоне, но Хабенский наотрез отказался. Он настоял на том, чтобы сцена у памятника Петру Первому была снята именно так, как было задумано.

Кстати, в тот день роль аниматора в костюме Петра исполнял продюсер сериала Владимир Маслов, а Екатерину Вторую играла художник по костюмам Елена Дронова. И они стали центром внимания для туристов, в основном из Китая.

Гости с удовольствием фотографировались с «монархами» и брали у них автографы, даже не подозревая, что мимо них проходит Константин Хабенский. Актер был в образе своего опустившегося героя, так что остался совершенно неузнанным.

Актер о своем герое

Ещё до премьеры третьего сезона Константин Хабенский поделился своими ощущениями от работы. Он отметил, что возвращение к сотрудничеству с режиссёром Юрием Быковым далось ему легче. Ведь именно они вместе стояли у истоков первой части «Метода» и отлично чувствуют творческий стиль друг друга.

Актёр также признался, что ему сложно оценить, как он сам и его герой Родион Меглин изменились за прошедшее десятилетие.

По словам Хабенского, он стал в чём-то более жёстким и принципиальным, а в чём-то, наоборот, более сентиментальным и ранимым. И эти личные изменения, несомненно, нашли отражение в его персонаже.

