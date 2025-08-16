Меню
Эта роль могла изменить все: вот почему Нонна Гришаева отказалась от главной роли в «Моей прекрасной няни»

16 августа 2025 08:27
Кадр из сериала «Моя прекрасная няня», «Папины дочки. Новые»

Именно эта актриса должна была играть вместе с Жигуновым.

Сегодня, когда полным ходом идут съёмки ремейка — «Няня Оксана», многие вспоминают, как создавалась первая «Моя прекрасная няня» и кто мог сыграть Вику Прутковскую. А ведь на месте Анастасии Заворотнюк могла быть… Нонна Гришаева, но почему она отказалась?

Когда всё было решено

В 2004-м продюсеры уже утвердили Сергея Жигунова на роль Максима Шаталина и пригласили его помочь выбрать напарницу. Гришаева покорила и авторов, и самого Жигунова — казалось, решение принято.

Но в самый последний момент случилось непредвиденное: график съёмок полностью совпал с репетициями в Театре Вахтангова, где Нонне доверили ключевую роль в спектакле «Мадемуазель Нитуш».

Трудный отказ

Гришаеву уговаривали отказаться от театрального проекта, но она была непреклонна. Театр — её главная любовь, и тогда она не могла оставить труппу в ответственный момент. А роль няни, как мы знаем, в итоге ушла Анастасии Заворотнюк.

Кого ещё рассматривали

После отказа Гришаевой продюсеры обратили внимание на звёзд эстрады: Наташу Королёву, Алику Смехову, Жанну Фриске, Лолиту. В списке были и актрисы Екатерина Климова, Елена Корикова, Амалия Мордвинова. Но всё изменилось, когда на пробы пришла малоизвестная актриса «Табакерки» — Анастасия Заворотнюк.

Сначала она показалась скованной, и Жигунов даже подумывал её отсеять. Но как только включили камеры, Настя преобразилась, заискрила шутками — и стало ясно, что перед ними будущая Вика Прутковская, пишет автор Дзен-канала «Горожанин».

Как всё сложилось

В итоге Заворотнюк стала символом сериала, а Гришаева всё же появилась в «Няне» — сыграла сестру Вики в одной из серий. Возможно, если бы тогда она выбрала съёмки, история получилась бы совсем другой. Но сегодня зрители помнят обеих — и в любимых ролях, и в том, как одна случайность решила судьбу главной героини.

Ждете ремейк сериала? Ранее портал «Киноафиша» писал, что говорила Иванченко о своей роли.

Фото: Кадр из сериала «Моя прекрасная няня», «Папины дочки. Новые»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
