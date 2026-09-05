Эта премьера с Галь Гадот должна была стать новой «Заложнцей», а оказалась провалом года: 10% на RT — хуже еще не было

После «Заложницы» зрители привыкли к историям, где обычный человек оказывается в экстремальной ситуации и вынужден бороться за жизнь близкого, чаще всего — своего ребенка. Поэтому новый боевик «Бегущая» с Галь Гадот многие заранее воспринимали как потенциального наследника этого жанра.

Однако фильм не оправдал ожиданий. Вместо нового большого хита о преследовании получиалсь картина, которую критики встретили крайне прохладно. «Бегущую» уже называют одним из главных разочарований года.

Сюжет

Майя Мартен — лондонский адвокат и мать-одиночка, воспитывающая сына Ноа, больного диабетом. После того как она отвозит мальчика в школу и выходит на пробежку, ей звонят с его телефона. Незнакомец сообщает, что ребёнок похищен, и ему ввели опасную дозу инсулина.

Чтобы спасти сына, Майя должна за час выполнить приказ похитителя. Ей необходимо добраться до отеля, где находится единственный свидетель по важному судебному делу, и убить его.

Детали

Напряжённые и динамичные боевики, в которых обычный человек оказывается втянут в опасные события и вынужден действовать в ограниченное время, давно стали одной из надёжных формул Голливуда. Эту схему использовали «Крепкий орешек», «Скорость» и, конечно, «Заложница».

Теперь свою версию подобной истории представил Amazon Prime Video с Галь Гадот в главной роли. Однако повторить успех известных картин не получилось.

Новый экшен-триллер «Бегущая» получил на Rotten Tomatoes всего 10% положительных отзывов критиков, став одним из самых низко оценённых фильмов 2026 года. Для актрисы это также худший результат в её карьере на этом сайте.

Критики не скупились на оценки. Variety назвал триллер энергичным, но лишённым оригинальности. The Guardian раскритиковал ленту за вторичность сюжета и игру Гадот.

«Складывается ощущение, что этот фильм создан для того, чтобы подчеркнуть все слабые стороны Галь Гадот как актрисы», — безжалостно пишут в рецензиях.

Зрители оценили ленту выше, на 42%, но тоже остались от просмотра не в восторге.

«Это картина, полностью построенная на избитых штампах боевиков, катастрофически неуклюжих сюжетных поворотах и, прежде всего, на деревянной игре главной героини», «Я надеялась на женскую версию Джейсона Стэйтема, но была разочарована», «Сюжет затянут, к персонажам трудно испытывать симпатию, и даже экшен-сцены не производят никакого впечатления», — отмечают комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.