Эта пасхалка из «Головоломки» растрогала каждого, кто ее заметил: всего один предмет, но за ним целая история из другого хита

Студия Pixar давно завоевала репутацию мастера скрытых деталей. Их мультфильмы известны не только захватывающими сюжетами, но и остроумными пасхалками.
Практически каждая картина содержит забавные находки и тонкие отсылки. Эти элементы значительно усиливают удовольствие от просмотра.
Создатели оскароносной «Головоломки» продолжили эту традицию. Они наполнили мультфильм многочисленными спрятанными деталями. Часть из них зрители смогли легко распознать. Но существовали и более хитроумные отсылки.
Ботинок в «Головоломке»
Среди вещей в сознании героини неожиданно появляется старый ботинок. Эта деталь оказывается важной отсылкой для внимательных зрителей.
Поклонники анимации Pixar сразу узнают знакомый предмет. Его форма и цветовая гамма точно повторяют оригинал.
Ботинок в «ВАЛЛ-И»
Именно в таком ботинке робот Валли выращивал своё растение. Этот маленький сад помогал ему справляться с одиночеством. Предмет растрогал многих пользователей интернета.
«Вот это внимание к деталям, сразу захотелось освежить в памяти оба мультфильма», «Даже не обратил внимание на ботинок, надо снова посмотреть», «Обожаю Pixar за такие душевные мелочи», — отметили комментаторы.
