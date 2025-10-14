Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эта пасхалка из «Головоломки» растрогала каждого, кто ее заметил: всего один предмет, но за ним целая история из другого хита

Эта пасхалка из «Головоломки» растрогала каждого, кто ее заметил: всего один предмет, но за ним целая история из другого хита

14 октября 2025 16:40
Кадры из мультфильмов «Головоломка» (2015), «ВАЛЛ-И» (2008)

Отсылка вызывала ностальгию.

Студия Pixar давно завоевала репутацию мастера скрытых деталей. Их мультфильмы известны не только захватывающими сюжетами, но и остроумными пасхалками.

Практически каждая картина содержит забавные находки и тонкие отсылки. Эти элементы значительно усиливают удовольствие от просмотра.

Создатели оскароносной «Головоломки» продолжили эту традицию. Они наполнили мультфильм многочисленными спрятанными деталями. Часть из них зрители смогли легко распознать. Но существовали и более хитроумные отсылки.

Ботинок в «Головоломке»

Среди вещей в сознании героини неожиданно появляется старый ботинок. Эта деталь оказывается важной отсылкой для внимательных зрителей.

Поклонники анимации Pixar сразу узнают знакомый предмет. Его форма и цветовая гамма точно повторяют оригинал.

Ботинок в «ВАЛЛ-И»

Именно в таком ботинке робот Валли выращивал своё растение. Этот маленький сад помогал ему справляться с одиночеством. Предмет растрогал многих пользователей интернета.

Кадры из мультфильмов «Головоломка» (2015), «ВАЛЛ-И» (2008)

«Вот это внимание к деталям, сразу захотелось освежить в памяти оба мультфильма», «Даже не обратил внимание на ботинок, надо снова посмотреть», «Обожаю Pixar за такие душевные мелочи», — отметили комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Головоломка 2» создавалась в невыносимых условиях.

Фото: Кадры из мультфильмов «Головоломка» (2015), «ВАЛЛ-И» (2008)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
13 сезон «Футурамы» поставил рекорд на RT: самый высокий рейтинг у мультсериала за последние 10 лет 13 сезон «Футурамы» поставил рекорд на RT: самый высокий рейтинг у мультсериала за последние 10 лет Читать дальше 13 октября 2025
Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев Читать дальше 15 октября 2025
В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное Читать дальше 15 октября 2025
Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник» Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник» Читать дальше 15 октября 2025
А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи Читать дальше 15 октября 2025
Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Читать дальше 15 октября 2025
Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Читать дальше 15 октября 2025
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Читать дальше 15 октября 2025
Не только на YouTube: 8-ой сезон «Маши и Медведя» уже в Сети - рассказываем, где смотреть и почему нельзя пропустить Не только на YouTube: 8-ой сезон «Маши и Медведя» уже в Сети - рассказываем, где смотреть и почему нельзя пропустить Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше