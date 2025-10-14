Эта пасхалка из «Головоломки» растрогала каждого, кто ее заметил: всего один предмет, но за ним целая история из другого хита

Студия Pixar давно завоевала репутацию мастера скрытых деталей. Их мультфильмы известны не только захватывающими сюжетами, но и остроумными пасхалками.

Практически каждая картина содержит забавные находки и тонкие отсылки. Эти элементы значительно усиливают удовольствие от просмотра.

Создатели оскароносной «Головоломки» продолжили эту традицию. Они наполнили мультфильм многочисленными спрятанными деталями. Часть из них зрители смогли легко распознать. Но существовали и более хитроумные отсылки.

Ботинок в «Головоломке»

Среди вещей в сознании героини неожиданно появляется старый ботинок. Эта деталь оказывается важной отсылкой для внимательных зрителей.

Поклонники анимации Pixar сразу узнают знакомый предмет. Его форма и цветовая гамма точно повторяют оригинал.

Ботинок в «ВАЛЛ-И»

Именно в таком ботинке робот Валли выращивал своё растение. Этот маленький сад помогал ему справляться с одиночеством. Предмет растрогал многих пользователей интернета.

«Вот это внимание к деталям, сразу захотелось освежить в памяти оба мультфильма», «Даже не обратил внимание на ботинок, надо снова посмотреть», «Обожаю Pixar за такие душевные мелочи», — отметили комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что «Головоломка 2» создавалась в невыносимых условиях.