Эта новинка турдизи уже обогнала «Мечту Эшрефа»: зрительницы не могут оторваться от Дениза Джана Акташа на экране

2026 год встретил поклонников турецких сериалов громкой премьерой. Криминальная драма «Под землей» сразу оказалась в центре внимания — во многом благодаря Денизу Джану Акташу.

По настроению и интонации проект близок к недавнему хиту «Безграничная любовь». Те же повороты сюжета: месть, предательство, попытка искупить вину.

Сюжет сериала «Под землей»

Герой Акташа по имени Хайдар Али мстит за убитого отца и попадает в тюрьму. Там ему предлагают сделку: сотрудничество с властями в обмен на защиту близких. Так он оказывается внутри крупного преступного синдиката и входит в доверие к Бозо — жёсткому лидеру одной из самых влиятельных группировок Турции.

Главный удар ждёт его не в тюрьме, а после освобождения. Проходит три года, и Хайдар узнаёт, что Джейлан — его невеста, которую он пытался уберечь, — теперь носит фамилию Бозо.

Детали сериала

Картина «Под землёй» выходит по вторникам и сразу попала в плотную сетку конкурентов. В тот же день зрители выбирают между «Мечтой Эшрефа», «Беззащитными» и историческим «Основанием Орхан» на разных каналах.

В январе пальма первенства уверенно держалась у «Мечты Эшрефа», но новичку хватило трёх серий, чтобы перекроить расклады. Криминальная драма обогнала соперника по ежедневным просмотрам и вырвалась в лидеры своего слота.