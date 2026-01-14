Меню
Эта новинка проката точно понравится фанатам «Первого отдела»: съемки вели на Лубянке, а силовики лично читали сценарий

14 января 2026 17:38
Кадр из фильма «Завербованный»

Шпионский детектив основан на реальной истории.

Поклонники «Первого отдела» особенно ценят сериал за достоверность. Сценаристы не скрывали, что серии, особенно в первых сезонах, были основаны на реальных делах. Тем более, что сотрудники следственного комитета даже выступали консультантами авторов.

Но теперь Брагину и Шибанову придется потесниться. Готовится премьера нового проекта, и в его реальной основе сомневаться не приходится — съемки даже частично проходили прямо на Лубянке.

Сюжет фильма «Завербованный»

Сотрудник ГРУ Максим Колосов собирает элитную команду. Её возглавляет опытный агент Андрей Романов. Их задача крайне опасна и засекречена. Группе нужно проникнуть в хорошо охраняемую лабораторию у границ враждебного государства. Там ведётся разработка биологического оружия.

Для Романова эта миссия — ещё и дело чести. Он стремится отомстить за смерть отца.

Его убийца, как выясняется, командует вражеской группой охраны. Операция осложняется, когда становится ясно: среди своих затесался предатель. Подозрения неожиданно падают на самого Андрея.

Теперь Колосов стоит перед мучительным выбором. Он должен решить, довериться ли добытым сведениям о возможном предательстве.

Кадр из фильма «Завербованный»

Детали фильма «Завербованный»

Этот остросюжетный проект посвящен работе российских спецслужб. Премьера фильма запланирована на 15 января. Он призван сменить на экранах атмосферу новогодних сказок на более суровую и динамичную.

Хотя шпионский боевик — не самый частый гость в российском прокате, создатели верят в его успех. По словам продюсера Александра Златопольского, съемки проходили при непосредственной поддержке российских спецслужб.

«Отдельные сцены снимали прямо в здании на Лубянке, с участием настоящих сотрудников. Консультанты из правоохранительных органов не просто давали советы. Они детально разбирали сценарий, чтобы каждая ситуация выглядела максимально достоверно», поделился он в интервью.

Как отмечает продюсер, зрителей ждет оригинальная история, которую в нашем кино ещё не рассказывали.

Александр Златопольский сам сыграл в фильме «Завербованный» одну из ролей. Главные образы воплотили Иван Охлобыстин, Андрей Метелкин, Алексей Кравченко и другие известные актеры. Станет ли эта звездная шпионская история новым хитом, станет понятно уже очень скоро — по итогам кинопроката.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Завербованный» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
