Эта новинка проката точно понравится фанатам «Первого отдела»: съемки вели на Лубянке, а силовики лично читали сценарий

Поклонники «Первого отдела» особенно ценят сериал за достоверность. Сценаристы не скрывали, что серии, особенно в первых сезонах, были основаны на реальных делах. Тем более, что сотрудники следственного комитета даже выступали консультантами авторов.

Но теперь Брагину и Шибанову придется потесниться. Готовится премьера нового проекта, и в его реальной основе сомневаться не приходится — съемки даже частично проходили прямо на Лубянке.

Сюжет фильма «Завербованный»

Сотрудник ГРУ Максим Колосов собирает элитную команду. Её возглавляет опытный агент Андрей Романов. Их задача крайне опасна и засекречена. Группе нужно проникнуть в хорошо охраняемую лабораторию у границ враждебного государства. Там ведётся разработка биологического оружия.

Для Романова эта миссия — ещё и дело чести. Он стремится отомстить за смерть отца.

Его убийца, как выясняется, командует вражеской группой охраны. Операция осложняется, когда становится ясно: среди своих затесался предатель. Подозрения неожиданно падают на самого Андрея.

Теперь Колосов стоит перед мучительным выбором. Он должен решить, довериться ли добытым сведениям о возможном предательстве.

Детали фильма «Завербованный»

Этот остросюжетный проект посвящен работе российских спецслужб. Премьера фильма запланирована на 15 января. Он призван сменить на экранах атмосферу новогодних сказок на более суровую и динамичную.

Хотя шпионский боевик — не самый частый гость в российском прокате, создатели верят в его успех. По словам продюсера Александра Златопольского, съемки проходили при непосредственной поддержке российских спецслужб.

«Отдельные сцены снимали прямо в здании на Лубянке, с участием настоящих сотрудников. Консультанты из правоохранительных органов не просто давали советы. Они детально разбирали сценарий, чтобы каждая ситуация выглядела максимально достоверно», — поделился он в интервью.

Как отмечает продюсер, зрителей ждет оригинальная история, которую в нашем кино ещё не рассказывали.

Александр Златопольский сам сыграл в фильме «Завербованный» одну из ролей. Главные образы воплотили Иван Охлобыстин, Андрей Метелкин, Алексей Кравченко и другие известные актеры. Станет ли эта звездная шпионская история новым хитом, станет понятно уже очень скоро — по итогам кинопроката.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.