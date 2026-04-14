Эта новинка НТВ оказалась намного лучше «Первого отдела 5»: зрители хвалят всё — от сюжета до актёров

Жанр процедуралов пополняется свежими проектами регулярно. Но далеко не каждому удаётся из года в год сохранять такой зрительский интерес, какой стабильно демонстрирует «Первый отдел».

Однако, судя по первым реакциям, у сериала «Чёрное солнце 2» это получилось. Более того, в интернете уже появились мнения, что новая работа с Юрием Чурсиным в главной роли заметно обходит пятый сезон «Первого отдела» по качеству.

Сюжет

В свежих эпизодах Жук возвращается к службе в Следственном комитете. Первое же дело, которое ему поручают, оказывается необычным: рыбаки выловили из Финского залива тело неизвестного мужчины с явными следами криминала.

Параллельно происходит неожиданное — Чагин сам признаётся в совершенно другом убийстве. Жук отказывается верить, что его напарник способен на такой шаг, и просит передать это расследование ему. Теперь герою предстоит разобраться, что на самом деле приключилось с Чагиным, и вычислить настоящего заказчика преступлений.

Отзывы

В Сети отмечают, что продолжение все же получилось слабее 1-го сезона. Но это все еще сериал, у которого есть чему поучиться «Первому отделу». И главное преимущество заключается в меньшем количестве серий.

«Сначала сезоны "Первого отдела" растягивали на 20 серий, затем вообще стали на 30. Оба сезона "Черного солнца" состоят из 12 эпизодов. И, пожалуй, это идеальный формат для подобного сериала», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Благодаря сжатому хронометражу «Черное солнце» почти не отвлекается на второстепенные сюжетные линии.

Актеры — еще один пункт, за который хочется хвалить «Черное солнце».

«При всем уважении к Ивану Колесникову и Сергею Жаркову, Максим Стоянов и Юрий Чурсин нравятся мне больше. Отыгрывая примерно те же амплуа, они смотрятся в них гораздо достовернее», — добавил блогер.

И комментаторы с ним согласились.