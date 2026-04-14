Эта новинка НТВ оказалась намного лучше «Первого отдела 5»: зрители хвалят всё — от сюжета до актёров

14 апреля 2026 07:00
Кадр из сериала «Черное солнце»

Сериал «Чёрное солнце 2» впечатлил публику.

Жанр процедуралов пополняется свежими проектами регулярно. Но далеко не каждому удаётся из года в год сохранять такой зрительский интерес, какой стабильно демонстрирует «Первый отдел».

Однако, судя по первым реакциям, у сериала «Чёрное солнце 2» это получилось. Более того, в интернете уже появились мнения, что новая работа с Юрием Чурсиным в главной роли заметно обходит пятый сезон «Первого отдела» по качеству.

Сюжет

В свежих эпизодах Жук возвращается к службе в Следственном комитете. Первое же дело, которое ему поручают, оказывается необычным: рыбаки выловили из Финского залива тело неизвестного мужчины с явными следами криминала.

Параллельно происходит неожиданное — Чагин сам признаётся в совершенно другом убийстве. Жук отказывается верить, что его напарник способен на такой шаг, и просит передать это расследование ему. Теперь герою предстоит разобраться, что на самом деле приключилось с Чагиным, и вычислить настоящего заказчика преступлений.

Отзывы

В Сети отмечают, что продолжение все же получилось слабее 1-го сезона. Но это все еще сериал, у которого есть чему поучиться «Первому отделу». И главное преимущество заключается в меньшем количестве серий.

«Сначала сезоны "Первого отдела" растягивали на 20 серий, затем вообще стали на 30. Оба сезона "Черного солнца" состоят из 12 эпизодов. И, пожалуй, это идеальный формат для подобного сериала», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Благодаря сжатому хронометражу «Черное солнце» почти не отвлекается на второстепенные сюжетные линии.

Актеры — еще один пункт, за который хочется хвалить «Черное солнце».

«При всем уважении к Ивану Колесникову и Сергею Жаркову, Максим Стоянов и Юрий Чурсин нравятся мне больше. Отыгрывая примерно те же амплуа, они смотрятся в них гораздо достовернее», — добавил блогер.

И комментаторы с ним согласились.

«Однозначно лучше, чем четвертый и пятый сезоны "Первого отдела"», «Мне тоже "Черное солнце" больше нравится, как и Чурсин со Стояновым. Я вообще не понимаю восторгов по поводу "Первого отдела", на 3+, не более, Колесников абсолютно одинаковый во всех своих ролях, Жарков тоже везде одну роль играет», — пишут зрители.

Фото: Кадры из сериала «Черное солнце»
Светлана Левкина
Новый «Смерш» уже в Сети: «Петренко и Котлярский — снова в ударе» Новый «Смерш» уже в Сети: «Петренко и Котлярский — снова в ударе» Читать дальше 13 апреля 2026
«Шибанов в исполнении Сергея Жаркова – краш, каких поискать»: за что еще зрители выбирают «Первый отдел» уже 5 сезонов подряд «Шибанов в исполнении Сергея Жаркова – краш, каких поискать»: за что еще зрители выбирают «Первый отдел» уже 5 сезонов подряд Читать дальше 11 апреля 2026
Почему «Невский» никогда не заменит «Первый отдел»: «Поверхностный и телевизионно-шаблонный» Почему «Невский» никогда не заменит «Первый отдел»: «Поверхностный и телевизионно-шаблонный» Читать дальше 11 апреля 2026
Что посмотреть к 9 Мая: новый сериал «Берлин’23» с Миллером и Беляевым стартует уже 29 апреля на Okko (тут точный график выхода всех эпизодов) Что посмотреть к 9 Мая: новый сериал «Берлин’23» с Миллером и Беляевым стартует уже 29 апреля на Okko (тут точный график выхода всех эпизодов) Читать дальше 15 апреля 2026
20 апреля любителей детективов ждёт горячая новинка на ТВЦ: «Бабье царство» с Дмитриевой и Батаревым на 12 серий увлечет мгновенно 20 апреля любителей детективов ждёт горячая новинка на ТВЦ: «Бабье царство» с Дмитриевой и Батаревым на 12 серий увлечет мгновенно Читать дальше 15 апреля 2026
«Очень странные дела» по-советски: подростки, мистика и метеорит — что известно о новом сериале «Радар» (премьера 24 апреля 2026 года на ОККО) «Очень странные дела» по-советски: подростки, мистика и метеорит — что известно о новом сериале «Радар» (премьера 24 апреля 2026 года на ОККО) Читать дальше 15 апреля 2026
Такой состав — гремучая смесь: Колесников и Александрова снялись в новом сериале НТВ — неужели он переплюнет «Первый отдел»? Такой состав — гремучая смесь: Колесников и Александрова снялись в новом сериале НТВ — неужели он переплюнет «Первый отдел»? Читать дальше 14 апреля 2026
Этот хоррор уже называют самым жутким и омерзительным фильмом 2026 года: в прокате с 17 апреля Этот хоррор уже называют самым жутким и омерзительным фильмом 2026 года: в прокате с 17 апреля Читать дальше 14 апреля 2026
На смену «Первому отделу» придет «Шальной отдел»: когда зрители увидят финал хита Пятого канала На смену «Первому отделу» придет «Шальной отдел»: когда зрители увидят финал хита Пятого канала Читать дальше 14 апреля 2026
