Русский English
Эта новинка НТВ с Васильевым начнется как «Встать на ноги», но дальше будет только драма: до премьеры считанные дни

9 апреля 2026 08:56
Проект поднимет непростые темы.

Сериал «Встать на ноги» оставил после себя впечатление и у зрителей, и у критиков. Некоторые всерьез называют образ главного героя лучшим в карьере Гоши Куценко. Ему удалось показать человека, который после долгих лет заключения пытается обеспечить себе нормальную жизнь.

И при этом несмотря на сложные темы, в том числе инвалидность персонажей, вся история была пропитана юмором и светом. А ведь скоро на ТВ-экранах появится новый сюжет про бывшего заключенного, начинающего всю сначала. И никакого оптимизма там уже не будет. Речь про сериал «Приговор» с Антоном Васильевым.

Сюжет

Главный герой по имени Савва двадцать два года назад ввязался в криминальные разборки и в итоге получил срок за убийство. Освободившись, он твёрдо намерен завязать с прошлым и спокойно зажить с любимой женщиной.

Однако кто-то явно не желает ему такой судьбы. Героя снова втягивают в бандитские конфликты, начинают шантажировать и лишают всякой надежды на нормальное будущее. Охваченный жаждой возмездия, Савва решает самостоятельно докопаться до тайн минувших лет и вычислить тех, кто перечеркнул его жизнь.

Детали

В десятисерийной напряжённой криминальной драме ключевые роли исполнили Карина Андоленко и Антон Васильев. Авторы проекта проводят параллели между главным героем Саввой и персонажем Бодрова из балабановского «Брата». Это образы, про которых сложно сказать, что они однозначно положительные или отрицательные — они находятся где-то посередине.

Релиз намечен на самое ближайшее время. Сначала «Приговор» станет доступен эксклюзивно в стриминговом сервисе KION, а уже после этого состоится телевизионная премьера на канале НТВ.

Светлана Левкина
