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Киноафиша Статьи Эта незаконченная рукопись Толкина могла показать Средиземье совершенно другим: начал в 1955 году и сразу бросил

Эта незаконченная рукопись Толкина могла показать Средиземье совершенно другим: начал в 1955 году и сразу бросил

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

А ведь это могло кардинально изменить историю.

Когда мы смотрим «Хоббита» или «Властелина колец», то в основном смотрим на Средиземье глазами героев Бильбо, Фродо и Сэма. А что происходило в головах людей, служивших Тёмному Властелину, Толкин почти не показывал.

Но однажды писатель попытался рассказать именно такую историю.

Речь идет о незавершенном произведении «Тал-Эльмар», которое Толкин начал писать в 1955 году. Действие должно было происходить во Вторую эпоху Средиземья.

История человека, который видел мир иначе

Главный герой — юноша Тал-Эльмар из города Агар. Он отличается от остальных жителей необычной внешностью и унаследовал светлые волосы от своей бабки Эльмар, происходившей из враждебного племени.

Самое интересное начинается, когда возле города появляются корабли нуменорцев. Для Тал-Эльмара они становятся загадочными «Высокими людьми Моря», а его отец уверен, что этих чужаков нужно бояться.

И здесь происходит самое необычное: нуменорцы в рассказе выглядят вовсе не как однозначные герои.

Местные жители считают их жестокими завоевателями, которые похищают людей и приходят за чужими землями. В то же время нуменорцы рассказывают совершенно другую версию происходящего: они утверждают, что сами не служат Тьме и намерены противостоять Саурону.

Получается мир, где каждая сторона уверена в собственной правоте.

Почему рассказ мог стать очень важным для Средиземья

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Тал-Эльмар оказывается пленником нуменорцев, но неожиданно понимает их язык. Почему он знает его, Толкин так и не успел объяснить.

Еще интереснее пророчество его бабки Эльмар. Она предупреждает, что однажды среди ее потомков появится человек, который принесет гибель своему народу и приведет к падению его короля.

На этом рукопись обрывается.

Мы можем только предполагать, какую роль Толкин собирался отвести Тал-Эльмару. Возможно, именно он должен был стать связующим звеном между местными жителями и нуменорцами и в итоге сыграть роль в будущей борьбе с Сауроном.

Но самое ценное в этой истории даже не возможный сюжетный финал.

«Тал-Эльмар» показывает, что Толкин умел смотреть на Средиземье не только глазами «добрых». Люди, которых читатель автоматически записывает в число врагов, могли воспринимать себя защитниками собственного дома, а героев — опасными захватчиками.

Именно поэтому незавершенный рассказ выглядит таким интересным. Возможно, Толкин хотел показать: в большой истории практически каждый народ рассказывает о войне свою правду. Жаль только, что этот необычный эксперимент писатель так и не довел до конца.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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