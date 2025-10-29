Меню
Киноафиша Статьи Эта нелепая ошибка с Королевским Потрошителем в «Ванпанчмене» убедила зрителей: 3 сезон не спасет даже чудо

Эта нелепая ошибка с Королевским Потрошителем в «Ванпанчмене» убедила зрителей: 3 сезон не спасет даже чудо

29 октября 2025 09:54
Кадр из сериала «Ванпанчмен»

Такого провала в аниме-индустрии давно не было.

Когда в 2015-м появился «Ванпанчмен», он стал почти культурным феноменом: умный, динамичный, с ослепительной анимацией и героем, который побеждает одним ударом, но проигрывает скуке. Теперь же, спустя десять лет, история повторяется — только скуку испытывают зрители.

От легенды к мемам

Третий сезон, на который фанаты ждали почти пять лет, должен был вернуть серию к славе первого — с его мощным визуалом и филигранным балансом между абсурдом и эпосом. Но всё пошло не по плану. Уже трейлеры настораживали: угловатая графика, усталые цвета, а теперь — катастрофа уровня «Берсерка» 2016 года.

Главный удар по репутации нанёс эпизод «Пределы организма». Во время боя Гароу с Королевским Потрошителем… тело Короля внезапно сменилось на женское.

Несколько секунд — и вся серьёзность сцены рассыпалась в хлам. Ошибка, очевидно, техническая, но в контексте такого культового сериала — почти святотатство.

«Он» или «она»: фатальная невнимательность

Кадр из сериала «Ванпанчмен»

Проблема не просто в «смешном кадре». Королевский Потрошитель — устойчиво прописанный персонаж мужского пола во всех источниках: манге, веб-комиксе, даже спин-оффах. Поэтому то, что студия J.C. Staff допустила подобную оплошность, говорит не о случайности, а о системной усталости производства.

Фанаты на Reddit и Twitter (или уже X) устроили стихийный разбор: кто-то винит спешку, кто-то — эксперименты с ИИ-анимацией, а кто-то — элементарное равнодушие к материалу. Но суть одна: если команда, ответственная за культовую франшизу, не способна сохранить базовые детали, ожидать чуда уже поздно.

Когда сила героя бессильна

Даже Сайтама — символ безупречной мощи — на фоне творящегося вокруг выглядит потерянным. Комедия, на которой держался сериал, рассыпается: шутки сбиваются, монтаж ломает ритм, а диалоги звучат так, будто актёры сами не верят в текст.

Режиссёрская инерция, отсутствие визуальной энергии — и «Ванпанчмен» теперь больше похож не на пародию на супергеройский жанр, а на пародию на самого себя.

Герой, побеждённый монтажом

Ошибки в анимации случались всегда, но у культовых проектов они болят сильнее. Случай с «Ванпанчменом» — не просто неудачный кадр, а симптом: индустрия, где график важнее качества, сама становится заложницей скорости.

Пока фанаты надеются на чудо в оставшихся эпизодах, ясно одно: никакая сила Сайтамы не исправит промах художников, если сам дух сериала потерян.

Ранее мы писали: Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel.

Фото: Кадр из сериала «Ванпанчмен»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
