Эта мрачная теория о Тороро переворачивает весь смысл мультфильма Миядзаки: и ведь она похожа на правду

Мультфильм «Мой сосед Тоторо» принято считать одной из самых светлых и утешающих работ Хаяо Миядзаки. Детство, природа, болезнь матери, пушистый лесной дух — всё выглядит как тихая сказка о принятии и надежде. Но уже много лет среди фанатов ходит теория, после которой на эту историю невозможно смотреть прежними глазами.

Откуда взялась тёмная версия

Сторонники теории уверены: Тоторо — вовсе не добрый дух леса, а проводник между мирами, своего рода бог смерти. А всё происходящее — не волшебное приключение, а метафора утраты. Основой для таких рассуждений стали пугающие совпадения с реальным преступлением — так называемым «инцидентом в Саяме» 1963 года, который потряс Японию.

Действие мультфильма происходит именно в Саяме. Имя младшей сестры — Мэй — созвучно английскому May, месяцу, когда произошла трагедия. А в финале Котобус останавливается на станции с названием, которое переводят как «Дорога могил». Для поклонников теории это не случайные детали, а намеренные маркеры.

Что, если всё закончилось иначе

По самой радикальной версии, Мэй погибает, заблудившись, а возможно, не выживают обе сестры. После этого они уже не принадлежат миру живых, поэтому только они видят Тоторо, Котобуса и других существ. Взрослые же — нет. Тогда финал мультфильма перестаёт быть счастливым: это не воссоединение семьи, а тихое прощание и принятие неизбежного.

Почему теория всё ещё пугает

Студия Ghibli и сам Миядзаки неоднократно отрицали подобные интерпретации, настаивая, что история о жизни, а не о смерти. Но теория продолжает жить — слишком уж тревожно складываются детали. И именно поэтому она так цепляет: она ломает привычный образ «безопасного» мультфильма и превращает его в историю о детском горе.

После этой версии Тоторо уже не кажется просто милым хранителем леса. Он становится символом границы, которую дети пересекают слишком рано. И даже если ты в эту теорию не веришь, зерно сомнения она всё равно оставляет — тихое, липкое и очень взрослое.

