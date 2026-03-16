Киноафиша Статьи Эта минутная сцена в «Пиратах Карибского моря» стоила как весь «Парк Юрского периода»: один раз увидели — и забыть невозможно

Эта минутная сцена в «Пиратах Карибского моря» стоила как весь «Парк Юрского периода»: один раз увидели — и забыть невозможно

16 марта 2026 20:04
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)

Эпизод потребовал огромного бюджета.

Снимать кино дорого, и на это есть куча причин. Главная из них — гонорары звезд. Один топ может стоить двадцать миллионов, а если в кадре собирается целая россыпь громких имен, бюджет раздувается до небес.

Но актеры — не единственная статья расходов. Масштабные сцены с разрушенными городами, гигантскими монстрами и прочими спецэффектами тоже тянут миллионы. Хотя именно за этим зрители обычно и приходят в кинотеатры.

Дорогостоящий эпизод

Сцена в фильме «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», где моряки «Летучего голландца» вместе с Дэйви Джонсом мгновенно обрастают щупальцами, ракушками и прочими атрибутами обитателей морского дна, запоминается с первого взгляда.

Даже короткий фрагмент в трейлере оставлял сильное впечатление. Этот момент быстро стал визитной карточкой серии. В нем органично переплелись детализированный грим, зрелищные спецэффекты и выразительная игра актеров.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)

Съемки сцены

Бюджет легендарной сцены трансформации команды «Летучего голландца» оказался сопоставим с полноценным голливудским блокбастером. На несколько минут финального монтажа ушло около 70 миллионов долларов — столько же стоило создание «Бездны» или «Парка Юрского периода».

Но риск оправдался. Высококлассный грим и зрелищные визуальные эффекты превратили отрывок в классику. Картина в итоге пересекла миллиардную отметку в прокате, что в те годы удавалось лишь единицам.

Фото: Кадры из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
