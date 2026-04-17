Эта маленькая ракета существует и в реальном мире: что известно о настоящей Маше из популярного мультика «Маша и Медведь»

17 апреля 2026 14:44
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

У героини есть прототип, о котором мало кто знает.

У мультсериала «Маша и Медведь» — миллиарды просмотров по всему миру. Герои давно стали узнаваемыми, а характер Маши кажется выдуманным до мелочей. При этом мало кто знает, что у этой озорной девочки был реальный прототип.

История началась еще до создания проекта. Олег Кузовков вспоминал, что во время отдыха в Крыму заметил на пляже необычного ребенка. Девочка приходила туда с родителями и вела себя так, будто вокруг не было никаких границ.

Она легко подходила к незнакомым людям, могла взять еду без спроса и не чувствовала неловкости. Отказать ей было сложно — настолько уверенно и спокойно она себя вела.

Как появился характер Маши

Со временем отдыхающие начали избегать встречи с этой девочкой. Кто-то старался не привлекать внимания, кто-то делал вид, что спит, но это не помогало — она находила всех и вовлекала в общение.

По воспоминаниям Кузовкова, люди даже прятались, лишь бы не попасться ей на глаза, только вот девочка не отступала. Именно эта настойчивость и легла в основу характера Маши — живого, шумного и совершенно без комплексов.

Голос, который сделал героиню живой

Когда мультфильм вышел, важную роль сыграла озвучка. Первые серии озвучивала шестилетняя Алина Кукушкина, и именно ее голос помог передать характер героини.

Так реальная встреча превратилась в образ, который знают миллионы. И за привычной анимацией скрывается вполне настоящая история — про девочку, которую невозможно было не заметить.

Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
187 153 274 просмотров и снова актуально: почему серия «Большое путешествие» «Маши и Медведя» идеальна перед майскими праздниками 187 153 274 просмотров и снова актуально: почему серия «Большое путешествие» «Маши и Медведя» идеальна перед майскими праздниками Читать дальше 13 апреля 2026
Как снимали «Склифосовский»: где находятся главные площадки и как создают эффект настоящей больницы Как снимали «Склифосовский»: где находятся главные площадки и как создают эффект настоящей больницы Читать дальше 17 апреля 2026
Откуда взялось название «Фиксики» и при чем тут Успенский: хитовый мультик появился неслучайно Откуда взялось название «Фиксики» и при чем тут Успенский: хитовый мультик появился неслучайно Читать дальше 16 апреля 2026
Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый Матвеев покоряет мировой кинематограф: в новом фильме красавца не узнать — заросший и неряшливый Читать дальше 15 апреля 2026
Откуда у Шапокляк взялось имя: у вредной старухи был прототип, о котором никто не догадывался Откуда у Шапокляк взялось имя: у вредной старухи был прототип, о котором никто не догадывался Читать дальше 15 апреля 2026
В реальный Склиф и заходить не пришлось: где снимали «Склифосовский» с Авериным В реальный Склиф и заходить не пришлось: где снимали «Склифосовский» с Авериным Читать дальше 15 апреля 2026
Новый сезон «Отпечатков» сделают создатели «Фишера»: любителям тру-крайм приготовиться Новый сезон «Отпечатков» сделают создатели «Фишера»: любителям тру-крайм приготовиться Читать дальше 14 апреля 2026
На смену «Первому отделу» придет «Шальной отдел»: когда зрители увидят финал хита Пятого канала На смену «Первому отделу» придет «Шальной отдел»: когда зрители увидят финал хита Пятого канала Читать дальше 14 апреля 2026
Проклятие «Бандитского Петербурга» скрыть не удастся: об участии в сериале жалели и звезды, и режиссер Проклятие «Бандитского Петербурга» скрыть не удастся: об участии в сериале жалели и звезды, и режиссер Читать дальше 14 апреля 2026
