Эта культовая фантастика Ридли Скотта на самом деле комедия? Режиссер рассказал, что смешного в «Марсианине»

Ридли Скотт создал десятки картин, ставших киноклассикой — от исторических эпопей до психологических драм. Но именно в научной фантастике его мастерство проявилось с особой силой, навсегда изменив жанр.

Его «Чужой» совершил революцию, превратил космос из поля исследования в клаустрофобное пространство ужаса. Вместе светящихся футуристических городов зрители получили мрачный грузовой звездолёт, где каждая тень таила смертельную угрозу.

И даже в поздних работах, таких как «Прометей», Скотт продолжал исследовать излюбленные темы: сотворение жизни, природу зла, цену знания. Его научная фантастика всегда оставалась интеллектуальным триллером, где монстры — только часть сложной головоломки.

Удивительно, но еще один свой известный фильм, «Марсианин», режиссер считает не драмой, а комедией.

Сюжет фильма «Марсианин»

После разрушительной песчаной бури на Марсе, которая заставила экипаж миссии «Арес-3» экстренно покинуть планету, астронавт Марк Уотни был ошибочно признан погибшим и оставлен на безжизненной поверхности. Однако вопреки всему он выжил, оказавшись в полном одиночестве на расстоянии 225 миллионов километров от Земли.

Проявив недюжинную смекалку и волю к жизни, Уотни превращает станцию в автономное убежище, осваивает выращивание картофеля в марсианском грунте и разрабатывает остроумную систему связи с Землёй.

Тем временем на Земле разворачивается беспрецедентная международная операция по спасению. Специалисты НАСА, объединившись с учёными со всего мира, разрабатывают дерзкий план возвращения астронавта.

А его товарищи по экипажу, рискуя собственными жизнями, отправляются в практически невозможную спасательную экспедицию.

Ридли Скотт о «Марсианине»

Спустя десятилетие после премьеры «Марсианина» Ридли Скотт сделал неожиданное признание: тот самый научно-фантастический блокбастер, который все считали драмой о выживании, на самом деле был комедией.

В откровенном интервью GQ мэтр кино раскрыл, что именно такой подход он задумывал с самого начала работы над сценарием.

«Скажите честно — разве может быть чем-то иным история, где герой удобряет марсианскую почву отходами, чтобы вырастить картофель?» — с иронией заметил режиссёр.

Фильм, собравший в прокате более 600 миллионов долларов и номинированный на «Оскар» в семи категориях, изначально вызвал полярные реакции критиков. Особенное недоумение вызвала его победа на «Золотом глобусе» как лучшей комедии или мюзикла.

Однако, как теперь становится ясно, жюри премии оказалось прозорливее многих — они сумели разглядеть тонкий сатирический замысел Скотта.

