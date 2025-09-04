«Эта коммуналка — просто прикрытие»: в Сети вычислили, что не так с комнатой Гоши и почему там нет кровати

Меню
4 сентября 2025 20:33
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В интерьере жилья нашли немало загадок.

Персонаж Гоши из «Москва слезам не верит» уже много лет вызывает споры. Зрители до сих пор не могут прийти к единому мнению о нем.

Многое о его характере говорит интерьер комнаты. Но одна загадка мучает зрителей уже почти 45 лет: на чем спал Гоша, если в его жилье не было ни кровати, ни дивана.

Комната Гоши в «Москве слезам не верит»

Гоша из «Москва слезам не верит» жил в небольшой комнате коммунальной квартиры. Первое, что поражало — это беспорядок. На окне вместо шторы висела газета.

«Странно, что умелый слесарь так и не нашёл времени повесить нормальные занавески. Ведь он переехал сюда как минимум за неделю до событий», — удивляется автор Дзен-канала «Кинодом».

Повсюду лежали книги. Некоторые были аккуратно перевязаны верёвкой, другие просто валялись на полу. Среди них можно было разглядеть учебник немецкого, пособие для мореплавателей и даже книгу по высшей математике.

«Создавалось впечатление, что он просто принёс списанную литературу из библиотеки, возможно прям из НИИ», — добавил блогер.

При этом в комнате стоял чёрный телефон — редкая роскошь для коммуналки. Обычно такие аппараты висели в общем коридоре. А на тумбочке красовалась дорогая печатная машинка. Это совсем не вязалось с образом простого рабочего парня.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Кровать в комнате Гоши

Но больше всего зрителей поразило, что в комнате героя не было ни дивана, ни кровати, на которых можно спать. Одни предположили, что мебель просто не попала в кадр.

«Вместо кровати скорее всего была раскладушка», «Спит он на раскладушке, сложенная стоит и в кадр не попала», — пишут комментаторы.

Другие считают, что в коммуналке у Гоши была не одна комната, и спальню просто не показали.

«У Гоши есть еще одна комната. Если он был женат и разменял квартиру с женой, вполне мог поменяться на две комнаты в коммуналке, они могли достаться ему по наследству и так далее», — предположили зрители.

А третьи отметили, что герой просто не ночевал дома.

«Он запросто мог ночевать на работе в лаборатории или у друзей», «Эта коммуналка — просто прикрытие, он там даже не спал, видать, сразу искал себе богатую невесту», — отметили пользователи.

Ранее портал «Киноафиша» писал о том, какие отношения были у Люды и Гоши.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
