«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко

Прошлогодняя премьера «Долгой прогулки» — экранизации романа Стивена Кинга — показала, что интерес к историям автора не угасает. Фильм стал одной из самых громких премьер осени.

Сюжет рассказывает о жутком соревновании, в которое вступает сотня подростков. Их задача — пешком пересечь всю Америку, ни разу не сбавив скорость ниже 3 миль в час.

За нарушение — предупреждение. Третья ошибка — смертельный выстрел. Единственный победитель получает огромные деньги и исполнение любого желания на выбор.

Экранизацией занялся Френсис Лоуренс, режиссёр «Голодных игр». Он не стал смягчать мрачную атмосферу книги о выживании. Сам Кинг настоял, чтобы все сцены казней участников остались в фильме без всяких цензурных правок. В итоге картина получила строгий рейтинг R (17+), а в России — 18+.

Отзывы о фильме

До сих пор лента удерживает на Rotten Tomatoes впечатляющие 88% от критиков. Для сравнения, культовое «Сияние» держится на 84%, а первое «Оно» — на 85%. И это при том, что оба фильма считаются эталонными экранизациями Кинга.

Критики проводили в рецензиях параллели не только с «Голодными играми», но и с глубокой драмой «Зелёная миля».