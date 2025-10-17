Меню
Трогательная история в духе «Хатико» неожиданно стала хитом Netflix: зрители пускают слезу от умиления и ставят 95%

Трогательная история в духе «Хатико» неожиданно стала хитом Netflix: зрители пускают слезу от умиления и ставят 95%

17 октября 2025 07:58
«Карамело»

Фильм «Карамело» из Бразилии вошёл в топ-10 платформы и покорил сердца зрителей по всему миру.

У Netflix новый герой — не супермен, не киллер и даже не подросток со сверхспособностями, а собака.

Бразильский фильм «Карамело» (Caramelo) стал неожиданным хитом стриминга, ворвался в мировую десятку просмотров и получил 95 % зрительской любви на Rotten Tomatoes.

История, в которой собака спасает человека

Главный герой фильма — повар-мечтатель Педро, которого играет Рафаэл Витти. Он планирует открыть собственный ресторан, но всё рушится, когда врачи ставят ему тяжёлый диагноз.

В этот момент судьба подбрасывает ему неожиданного спутника — бездомного пса по кличке Карамело. С этого дня их жизнь меняется: они вместе проходят испытания, доказывая, что дружба и верность способны вытащить из любой тьмы.

Режиссёр Диего Фрейтас превращает знакомую историю «человек и собака» в душевное, тёплое кино о надежде и внутренней силе.

Актёры Арианна Ботелью, Ноэмиа Оливейра, Келзи Экард и Бруно Винисиус поддерживают эмоциональный ритм картины.

Но настоящая звезда — Аменьдуин, исполнивший роль Карамело. Его сцены с хозяином вызывают у зрителей самые искренние слёзы умиления.

Почему «Карамело» стал хитом

Фильм не предлагает неожиданных поворотов — он честно рассказывает о том, что близко каждому, у кого когда-либо был любимый питомец.

С первых минут, когда в кадре появляется коробка с выброшенным щенком, зрители понимают: это будет история, где доброта побеждает отчаяние.

На фоне осенних премьер, полных тревоги и экшена, «Карамело» выделяется своей человечностью. Это тот самый случай, когда Netflix попадает в эмоциональную точку.

Фото: Кадр из фильма «Карамело»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
