Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно

17 ноября 2025 10:23
Кадр из сериала «Мандалорец»

В этом стиле есть особенный смысл.

Световые мечи стали настоящим символом вселенной «Звёздных войн». В самой первой трилогии это оружие было большой редкостью. Им пользовались буквально единицы — Люк Скайуокер, Оби-Ван Кеноби и Дарт Вейдер.

Ситуация кардинально изменилась в приквелах. Там световые мечи превратились в распространенный атрибут. Появились и необычные модификации, вроде клинка Кайло Рена.

Особое внимание всегда привлекала Асока Тано. Ее фирменный «обратный хват» вызывал немало споров среди джедаев. Такой нестандартный подход к бою считался довольно экстравагантным.

Техника боя Асоки Тано

Во вселенной «Звёздных войн» джедаи изучают семь классических форм боя на световых мечах. Большинство из них комбинируют несколько стилей для большей универсальности, но у каждого остаются свои излюбленные приемы.

Энакин Скайуокер и его ученица Асока Тано отдавали предпочтение Форме V. Ее философия строилась на мощных контратаках. Боец сначала надежно блокировал выпад противника, а затем мгновенно перехватывал инициативу. Это давало полный контроль над дуэлью.

Хотя мастер и ученица использовали одну форму, их стиль кардинально отличался. Энакин держал меч традиционно, а Асока выбрала обратный хват. Ее основной стиль, Атару, отличался стремительностью и акробатичностью. Она также мастерски владела редкими техниками Джар-Кай и Шиен, особенно эффективными против стрелкового оружия.

Уникальная стойка требовала держать клинок горизонтально, острием от себя. Все атакующие движения напоминали удар кулаком вперед. Такой подход отлично зарекомендовал себя в сражениях Войн клонов, где основными противниками Тано были многочисленные дроиды с бластерами.

Кадр из мультсериала «Звездные войны: Войны клонов»

Недостатки техники

Нестандартный обратный хват Асоки Тано часто ставил ее противников в тупик. Многие просто не знали, как противостоять такому неожиданному стилю.

Однако у этой техники существовали и свои слабые стороны. Она серьезно ограничивала размах движений джедая. Поскольку мечи обычно располагались по бокам или за спиной, фронтальная зона защиты оставалась открытой.

Кадр из мультсериала «Звездные войны: Войны клонов»

Это создавало явную уязвимость в ближнем бою. Правда, Асоке удавалось компенсировать эти недостатки за счет своей феноменальной скорости и врожденной ловкости, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле выглядят джавы.

Фото: Кадры из сериала «Мандалорец», мультсериала «Звездные войны: Войны клонов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
