Киноафиша Статьи Эта героиня «Ментовских войн» исчезла посреди сериала: не все зрители поняли, куда же пропала Мила Сорокина

Эта героиня «Ментовских войн» исчезла посреди сериала: не все зрители поняли, куда же пропала Мила Сорокина

18 марта 2026 20:33
Кадр из сериала «Ментовские войны»

От персонажа быстро избавились.

В седьмом сезоне «Ментовских войн» появилась Мила Сорокина — выпускница юридического, которая быстро стала частью команды и, казалось, должна была остаться в сериале надолго. Но уже к девятому сезону её присутствие сошло на нет. Уход персонажа никак не объяснили, лишь однажды упомянули вскользь. Многие зрители этого даже не заметили.

Куда исчезла Мила Сорокина

Создатели объяснили отсутствие Милы Сорокиной сюжетным ходом, который многих удивил. После того как героиня пережила похищение и была спасена коллегами, она решила навсегда покинуть Россию и перебраться в Израиль к отцу.

Тот оказался бывшим криминальным авторитетом по прозвищу Апостол. Для девушки, которая только начинала строить карьеру в правоохранительных органах, такой поворот выглядел странно.

Кадр из сериала «Ментовские войны»

Кто играл Милу Сорокину

Образ Милы Сорокиной воплотила белорусская актриса Ольга Иванова. По неподтверждённой информации, персонажа вывели из сюжета по инициативе самой актрисы, которая решила сосредоточиться на других проектах.

Позже она снялась в сериале «Письма на стекле» и нескольких фильмах. Всего в фильмографии Ивановой около тридцати ролей. Гораздо активнее она работает в дубляже — на её счету 76 озвученных проектов, преимущественно малобюджетные хорроры вроде «Астрала. Игры призраков».

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
