Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эта фишка Гая Ричи есть в каждой его картине: вы точно помните такие сцены в финале

Эта фишка Гая Ричи есть в каждой его картине: вы точно помните такие сцены в финале

1 февраля 2026 20:04
Кадр из фильма «Джентльмены»

Режиссер остается верен себе.

У многих известных режиссёров есть свои фирменные приёмы. Их сразу узнают поклонники, изучившие все их работы. Например, Квентин Тарантино известен своей особой любовью к крупным планам. Он часто показывает женские ступни, считая их очень красивыми.

Ещё одна его визитная карточка — это диалоги. Они всегда очень детальные и наполненные смыслом. Чтобы понять всю глубину сюжета в его фильмах, в разговоры героев нужно буквально вслушиваться.

У Гая Ричи, которого часто ставят рядом с Тарантино, тоже есть свой коронный приём. Этот ход он использует вновь и вновь.

Почти в каждом его фильме находится персонаж, который под самый финал раскрывает все карты. Он собирает остальных героев и подробно, шаг за шагом, объясняет им всю схему произошедшего.

Так он демонстрирует, что всё это время держал нити событий в своих руках. Даже если со стороны казалось, что дела пошли наперекосяк. Этот монолог становится кульминацией, где всё встаёт на свои места.

Именно этот фирменный ход можно увидеть в его фильмах. Например, в «Рок-н-рольщике» главный герой Джонни в конце раскрывает свой гениальный замысел. Оказывается, у него был чёткий план действий ещё до того, как он попал в злополучный лифт.

Кадр из фильма «Рок-н-рольщик»

Такой же эффектный финальный монолог произносит и Микки Пирсон из «Джентльменов». Он сравнивает себя с хозяином джунглей, хищным львом, который всегда держит ситуацию под контролем. Эту колоритную роль исполнил обладатель «Оскара» Мэттью Макконахи.

Фото: Кадры из фильмов «Джентльмены» (2020), «Рок-н-рольщик» (2008)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самый жуткий момент «Унесенных призраков» россияне не замечают: лишь японцев он пугает по-настоящему (фото) Самый жуткий момент «Унесенных призраков» россияне не замечают: лишь японцев он пугает по-настоящему (фото) Читать дальше 2 февраля 2026
У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри Читать дальше 31 января 2026
12 лет зрители не могли разгадать финал «Интерстеллара»: смысл оказался куда проще 12 лет зрители не могли разгадать финал «Интерстеллара»: смысл оказался куда проще Читать дальше 31 января 2026
Чани ждет трагичный финал: грустные спойлеры к «Дюне 3» Чани ждет трагичный финал: грустные спойлеры к «Дюне 3» Читать дальше 29 января 2026
Пересмотрела «Матрицу» и поняла, что не так с Нео: эта теория перевернула все Пересмотрела «Матрицу» и поняла, что не так с Нео: эта теория перевернула все Читать дальше 29 января 2026
Между Алентовой и Баталовым было больше, чем нам показали. И это на глазах Меньшова! Как в СССР снимали постельные сцены Между Алентовой и Баталовым было больше, чем нам показали. И это на глазах Меньшова! Как в СССР снимали постельные сцены Читать дальше 2 февраля 2026
В «Горничной» разделась полностью, а что тогда будет в «Гандаме»: Сидни Суини получила главную роль в адаптации культового аниме В «Горничной» разделась полностью, а что тогда будет в «Гандаме»: Сидни Суини получила главную роль в адаптации культового аниме Читать дальше 2 февраля 2026
«Все признаки указывают на это»: в HBO намекнули, когда покажут финал «Одних из нас» — без Джоэла долго не протянут «Все признаки указывают на это»: в HBO намекнули, когда покажут финал «Одних из нас» — без Джоэла долго не протянут Читать дальше 2 февраля 2026
Большая потеря для «Лихача», «Тверской» и «Ментовских войн»: вот что случилось Большая потеря для «Лихача», «Тверской» и «Ментовских войн»: вот что случилось Читать дальше 2 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше