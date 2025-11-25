Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям

«Маша и Медведь» сегодня — один из самых узнаваемых мультсериалов в мире. Его обожают дети, а родители ценят за яркую анимацию и юмор. Однако находятся и те, кто критикует проект. По их мнению, слишком энергичная и своевольная Маша подаёт не лучший пример поведения.

Интересно, что аналогичные споры когда-то вызывал и советский мультфильм «Ну, погоди!». Теперь же его часто вспоминают как эталон доброго и качественного контента, сравнивают с «Машей», говоря, что раньше мультфильмы были лучше и мудрее.

«Ну, погоди!»

В Сети обратили внимание, что Волк вовсе не был настоящим злодеем — он скорее пытался выглядеть крутым, но постоянно терпел неудачи.

«Мораль не в том, что Заяц хороший, а Волк плохой. Мораль в том, что зло наказывает само себя», — пишет автор Дзен-канала «колякин!».

Ребёнок, наблюдая за злоключениями Волка, интуитивно понимает: быть хулиганом не только глупо, но и совершенно невыгодно. Нарушение правил чаще всего приводит к неприятностям.

«Маша и Медведь»

Главная претензия зрителей к «Маше и Медведю» — отсутствие последствий для главной героини. Все её проказы оборачиваются проблемами для Медведя, а сама Маша не извлекает из ситуаций никаких уроков.

Как отмечают критики, такой подход не учит ответственности. Вместо этого дети могут усвоить, что окружающих можно использовать безгранично.

«Маша никогда не меняется. Она не делает выводов. Это учит воспринимать доброту и терпение других как должное. Как ресурс, который можно тратить без ограничений», — заключил автор.

Впрочем, нашлись и комментаторы, которые заступились за «Машу и Медведя».

«Наоборот маленькая Маша доставляет неприятности сильному Медведю, но потом раскаивается и пытается исправить, то, что натворила. И в этом воспитательный момент этого нового сериала. А "садизма" в "Ну, погоди!" намного больше», — написали они.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему все больше семей запрещают детям смотреть «Машу и Медведя».