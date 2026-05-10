Есть веская причина: почему Джонни Депп не смотрел фильм «Сонная Лощина» со своим участием

10 мая 2026 12:00
Кадр из фильма «Сонная Лощина»

У картины до сих пор высокий рейтинг

Фильм «Сонная Лощина» стал настоящим хитом среди зрителей. Это доказывает и его рейтинг. На Кинопоиске у фильма отметка в 7.9, а на Imdb 7.3.

Интересно отметить, что это довольно свободная интерпретация рассказа Вашингтона Ирвинга под названием «Легенда о Сонной Лощине». Многие читатели отмечают, что оригинал порой бывает скучноватым и мрачным. Фильм сопровождали разные проблемы. Первоначально его создание пришлось отложить в долгий ящик, только спустя почти четыре года после начала работы над проектом, режиссером согласился стать известный и мистический Тим Бёртон. Его целью было создать поистине оригинальную ленту, объединяющую элементы детектива и фильма ужасов.

Успех пришел тогда к молоденькому Джонни Деппу, правда, его персонаж выглядел довольно непривлекательно. Изначально на роль Икабода Крейна рассматривались Лиам Нисон и Брэд Питт, но оба актера отказались от предложения, посчитав его слабым. Депп, согласившись, предложил использовать специальные накладки на лицо, чтобы подчеркнуть непривлекательность своего героя. Однако Бёртон решил, что лучше всего показать характер Икабода через его поведение, акцентируя внимание на его брезгливости.

Интересный факт: как Депп, так и Бёртон страдали от дискомфорта при виде крови, поэтому в сценах использовали бутафорскую кровь оранжевого цвета и применяли специальные фильтры при съемке.

Известно, что Джонни Депп старался завести дружеские отношения с коллегами по съемочной площадке и даже выкупил коня, на котором ездил, спасая его от отправки на бойню, но актер ни разу не смотрел «Сонную Лощину». По его словам, игра в этом фильме ему не удалась, и поэтому предпочитает не видеть результат своего труда. В целом актер категоричен к большей части своих проектов.

Фото: Кадр из фильма «Сонная Лощина»
Камилла Булгакова
