Киноафиша Статьи «Есть моменты, которые лучше промотать»: зрители до сих пор не могут отойти от 2 сезона «Лихих» — все, вроде, круто, но есть оно «но»

9 ноября 2025 18:37
Кадр из сериала «Лихие»

Слабонервным эту историю лучше не включать.

Сериал «Лихие» закончился, но обсуждения вокруг него — нет. Второй сезон стал тем редким случаем, когда зрители пишут не только о героях, но и о своих эмоциях после финала.

В соцсетях люди признаются, что переживали за персонажей, как за близких. «Мы с мужем ждали каждую серию», — пишет зрительница. — «Финал, конечно, ожидала другим…»

Эхо 90-х

Во второй главе, по словам зрителей, стало больше динамики, напряжения и личных историй. Герои взрослеют, и их решения становятся тяжелее. «Евгений наконец-то дал сыну право выбора — в отличие от собственного отца», — пишет одна из поклонниц. В этом многие увидели главный смысл сериала: выйти из порочного круга прошлого, не повторяя чужих ошибок.

Режиссёр Юрий Быков снова создал то, что называют «атмосферой времени» — здесь всё дышит девяностыми: музыка, одежда, серые дворы. Даже пластиковые окна не мешают эффекту присутствия.

«Иногда эти сцены чересчур жёсткие»

Но зрители признают: сериал не для слабонервных. «Есть моменты, которые лучше промотать. Некоторые сцены просто отталкивают», — пишет зрительница. При всей драматургии и реалистичности именно жесткость стала главным минусом второй главы.

Финал, о котором спорят

Последние десять минут финала зрители называют «удушающими от напряжения». Музыка, монтаж, диалоги — всё сводится к точке, где судьбы героев сталкиваются окончательно.

Несмотря на тяжёлую атмосферу, большинство сошлись в одном: «Лихие» — сериал, к которому хочется вернуться, даже зная концовку. Потому что такие истории переживают, а не просто смотрят.

Фото: Кадр из сериала «Лихие»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
