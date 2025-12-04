Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Есть и вестерн, и войны с морскими дьяволами, и приквел «Спартака»: 4 зарубежных сериала, которые стартуют в декабре 2025 года

Есть и вестерн, и войны с морскими дьяволами, и приквел «Спартака»: 4 зарубежных сериала, которые стартуют в декабре 2025 года

4 декабря 2025 07:58
Кадр из сериала «Покинутые», «Спартак: Дом Ашура», «Война между сушей и морем», «Человек против младенца»

Выбор будет сложный — что же включить вечером.

От сурового вестерна до космической драмы о морских дьяволах: декабрь снова маленький по числу релизов, но крупный по темпераменту. Большие платформы выпускают мало, но метко — только те проекты, в чьей силе не сомневаются.

«Покинутые» (Netflix, 4 декабря)

Если вы скучаете по мрачным вестернам, где вместо ковбоев — измученные женщины с ружьями и волей, крепче дубовых досок, то это ваш сериал. Курт Саттер ставит историю о маленьком городке в Орегоне, который пытаются смести с лица земли незваные гости.

Джиллиан Андерсон и Лина Хиди в кадре — уже заявка на крепкую драму. Они играют женщин, готовых держаться за семью и землю до последнего вздоха, и делают это с той самой железной стойкостью, ради которой любят американские телепоэмы.

«Покинутые»

«Спартак: Дом Ашура» (Starz, 5 декабря)

Ашур возвращается — буквально из-за кромки смерти. В альтернативной версии истории он переживает финальную схватку, помогает подавить восстание и становится хозяином школы гладиаторов. Шоураннеры Рик Джейкобсон и Стивен ДеНайт прекрасно знают: зрителям нужен Рим, в котором мечи звенят громче интриг.

Здесь всё на месте — пыль арены, эго, ревность, кровь и самый узнаваемый визуальный стиль франшизы. Чистое удовольствие для тех, кому не хватает старой доброй гладиаторской драмы.

«Спартак: Дом Ашура»

«Война между сушей и морем» (Disney+, 7 декабря)

Морские дьяволы выходят на сушу, и человечество мгновенно оказывается в шаге от катастрофы. ЮНИТ берёт ситуацию под контроль, а молодой Баркли пытается понять — переговоры это или ловушка.

Рассел Т. Дэвис, автор «Доктора Кто», снова соединяет фантастику, британский юмор и тревожный тон глобальной угрозы. Получилось атмосферно, динамично и удивительно цельно — как отдельная история, не требующая огромного бэкграунда.

«Война между сушей и морем»

«Человек против младенца» (Netflix, 11 декабря)

Роуэн Аткинсон снова играет своего вечного героя — добродушного, беспомощного и жутко обаятельного неудачника. На этот раз он сторожит роскошный пентхаус, но идиллия рушится, когда у порога появляется младенец.

Далее — фирменная феерия хаоса, недоразумений и чистого комизма. «Человек против младенца» — тёплый, праздничный сериал на вечер, когда хочется отключить голову и просто улыбаться.

«Человек против младенца»

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Покинутые», «Спартак: Дом Ашура», «Война между сушей и морем», «Человек против младенца»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Начальные эпизоды сильно отсылают к "300 спартанцам"»: новая история Ашура получила 82 балла на Metacritic – в «Спартаке» его зря убили «Начальные эпизоды сильно отсылают к "300 спартанцам"»: новая история Ашура получила 82 балла на Metacritic – в «Спартаке» его зря убили Читать дальше 4 декабря 2025
Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке Читать дальше 5 декабря 2025
В России снимают своих «Зачарованных», но вместо Прю и Пайпер будут Злата и Марья: даже название сделали похожее – мы намек сразу поняли В России снимают своих «Зачарованных», но вместо Прю и Пайпер будут Злата и Марья: даже название сделали похожее – мы намек сразу поняли Читать дальше 4 декабря 2025
Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты Читать дальше 4 декабря 2025
«Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон? «Переходный возраст» получил 97% на RT и стал одной из самых главных премьер 2025 года: будет ли второй сезон? Читать дальше 4 декабря 2025
От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер) От Франции осталось только название: в новом сезоне «Эмили в Париже» героиню ждет новые работа, город и любовь (первый трейлер) Читать дальше 4 декабря 2025
Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали Читать дальше 4 декабря 2025
Тут нет «Ходячих мертвецов», но есть кое-что получше: 4 недооцененных сериала про зомби, которые могут стать вашими фаворитами Тут нет «Ходячих мертвецов», но есть кое-что получше: 4 недооцененных сериала про зомби, которые могут стать вашими фаворитами Читать дальше 3 декабря 2025
Без «Человека-бензопилы» и «Поднятия уровня в одиночку»: 5 аниме, которые внезапно возглавили японский ТОП-2025 Без «Человека-бензопилы» и «Поднятия уровня в одиночку»: 5 аниме, которые внезапно возглавили японский ТОП-2025 Читать дальше 3 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше