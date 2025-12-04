Есть и вестерн, и войны с морскими дьяволами, и приквел «Спартака»: 4 зарубежных сериала, которые стартуют в декабре 2025 года

Выбор будет сложный — что же включить вечером.

От сурового вестерна до космической драмы о морских дьяволах: декабрь снова маленький по числу релизов, но крупный по темпераменту. Большие платформы выпускают мало, но метко — только те проекты, в чьей силе не сомневаются.

«Покинутые» (Netflix, 4 декабря)

Если вы скучаете по мрачным вестернам, где вместо ковбоев — измученные женщины с ружьями и волей, крепче дубовых досок, то это ваш сериал. Курт Саттер ставит историю о маленьком городке в Орегоне, который пытаются смести с лица земли незваные гости.

Джиллиан Андерсон и Лина Хиди в кадре — уже заявка на крепкую драму. Они играют женщин, готовых держаться за семью и землю до последнего вздоха, и делают это с той самой железной стойкостью, ради которой любят американские телепоэмы.

«Спартак: Дом Ашура» (Starz, 5 декабря)

Ашур возвращается — буквально из-за кромки смерти. В альтернативной версии истории он переживает финальную схватку, помогает подавить восстание и становится хозяином школы гладиаторов. Шоураннеры Рик Джейкобсон и Стивен ДеНайт прекрасно знают: зрителям нужен Рим, в котором мечи звенят громче интриг.

Здесь всё на месте — пыль арены, эго, ревность, кровь и самый узнаваемый визуальный стиль франшизы. Чистое удовольствие для тех, кому не хватает старой доброй гладиаторской драмы.

«Война между сушей и морем» (Disney+, 7 декабря)

Морские дьяволы выходят на сушу, и человечество мгновенно оказывается в шаге от катастрофы. ЮНИТ берёт ситуацию под контроль, а молодой Баркли пытается понять — переговоры это или ловушка.

Рассел Т. Дэвис, автор «Доктора Кто», снова соединяет фантастику, британский юмор и тревожный тон глобальной угрозы. Получилось атмосферно, динамично и удивительно цельно — как отдельная история, не требующая огромного бэкграунда.

«Человек против младенца» (Netflix, 11 декабря)

Роуэн Аткинсон снова играет своего вечного героя — добродушного, беспомощного и жутко обаятельного неудачника. На этот раз он сторожит роскошный пентхаус, но идиллия рушится, когда у порога появляется младенец.

Далее — фирменная феерия хаоса, недоразумений и чистого комизма. «Человек против младенца» — тёплый, праздничный сериал на вечер, когда хочется отключить голову и просто улыбаться.

