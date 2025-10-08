3 российских сериала, которые стартуют в октябре 2025 года: новая работа Кончаловского или проект с Бортич — что выберете вы?

Октябрь принес сразу несколько премьер, каждая из которых достойна внимания. Тут и мрачный триллер с Кириллом Кяро, и масштабный исторический проект от мэтра российского кино, и дерзкая комедия о подпольном казино. Выбрали три сериала, о которых точно будут говорить.

«Как приручить лису» (с 10 октября, Okko)

В глухом лесу находят девушку, выросшую среди зверей. Она почти не говорит и пугается любого человека. Вскоре выясняется, что её отец — маньяк, державший женщин в заточении. Чтобы выйти на преступника, следствие подключает зоопсихолога, который должен установить с девушкой контакт.

Кирилл Кяро в роли специалиста по животным — точен и сдержан, Максим Стоянов добавляет драматизма, а Таисья Калинина в образе Дины вызывает искреннее сочувствие. Режиссёр Юлиана Закревская («Душегубы») создаёт атмосферу первобытного страха и одновременно нежности — сериал цепляет не кровью, а психологией.

«Хроники русской революции» (с 10 октября, Start)

Андрей Кончаловский берётся за масштабное полотно о закате империи. Перед зрителем оживает рубеж XIX–XX веков: Николай II (Никита Ефремов), Ленин (Евгений Ткачук), Распутин, Столыпин и Кшесинская — все в едином вихре истории, где рушатся устои и рождается новая Россия.

В центре внимания не великие имена, а вымышленные герои — офицер царской охранки Прохоров (Юра Борисов) и революционер Ариадна (Юлия Высоцкая). Их история любви разворачивается на фоне надвигающегося хаоса.

Это не сухая хроника, а драма страстей, снятая с фирменным почерком Кончаловского: медленно, основательно, с дыханием эпохи.

«Нам покер» (с 20 октября, Wink)

Молодые безбашенные ребята решают открыть у себя дома подпольное казино. Всё идёт весело, пока в игру не вмешивается сотрудник ОБЭП, который требует долю — и превращает их маленький бизнес в криминальную империю.

Режиссёр «Трудных подростков» Рустам Ильясов снова делает ставку на энергетику и драйв, а Александра Бортич блистает в образе дерзкой авантюристки. «Нам покер» — это коктейль из юмора, риска и молодости, где за шутками прячется острая социальная сатира.

